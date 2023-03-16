Чиновник отметил, что тюремные сроки у организаторов этого преступного мероприятия еще впереди.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал годовщину крымского "референдума" и жестко пригрозил предателям, которые приложили руку к проведению этого преступного мероприятия.

Как отметил чиновник в своем Twitter, за девять лет кое-кто из организаторов мог бы уже выйти из-за решетки, однако - тюремные сроки еще ждут их впереди.

"Некоторые из тех, кто девять лет назад организовывали и проводили фейк-референдум в Крыму, могли бы уже выйти из-за решетки. Конечно, при условии примерного поведения. А теперь - все это лишь ждет их впереди. Родина же помнит", - написал он.

Незаконный "референдум" в Крыму

Как известно, девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе был проведен так называемый "референдум" о статусе полуострова. По его якобы результатам, Россия незаконно аннексировала Крым.

В его проведении участвовали российские военные, происходило задержание и похищение проукраинских активистов. При этом изначально российские власти отрицали участие военных РФ в этих событиях на полуострове.

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