Публично Байден и его окружение заявили о поддержке наземного наступления, если Израиль придет к выводу, что это лучший шаг.

Администрация Байдена призывает Израиль пересмотреть планы масштабного наземного наступления на сектор Газа и вместо этого сделать выбор в пользу "хирургической" операции с использованием авиации и сил специальных операций.

Как сообщает The Washington Post, Белый дом крайне обеспокоен возможными последствиями полномасштабного наземного наступления и все больше сомневается в том, что оно позволит уничтожить ХАМАС. Также это может сорвать переговоры об освобождении почти 200 заложников и привести к многочисленным жертвам среди палестинских гражданских лиц и израильских солдат, которая может спровоцировать резкую эскалацию военных действий.

Публично Байден и его окружение заявили о поддержке наземного наступления, если Израиль придет к выводу, что это лучший шаг, добавив при этом, что они "задают трудные вопросы" по поводу этой идеи.

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В то же время, Reuters сообщает, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать поддержку Израилю, в том числе путем передачи боеприпасов. По его словам, Вашингтон поддерживает временное прекращение огня в секторе Газа, если это необходимо для освобождения заложников. Кирби также сказал, что США попросили Израиль рассказать, каковы цели войны против ХАМАС, включая стратегию после вывода войск.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

На протяжении всего этого конфликта Израиль неоднократно заявлял, что его цель - ликвидировать ХАМАС, и Регев подтвердил это в своем интервью, настаивая на том, что для народа Газы было бы лучше, если бы группировка была уничтожена.

Израиль принял решение о расширении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари.

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