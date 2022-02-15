Обращение Госдумы к Путину по псевдореспублику идет в разрез с международным правом, отметил глава МИД Латвии.

Постановление Государственной думы РФ о направлении президенту России Владимиру Путину обращения о необходимости признания "независимости" самопровозглашенных "республик" на Донбассе противоречит международному праву.

Так считает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает DW.

"Постановление Госдумы России, призывающее признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" "суверенными государствами", противоречит международному праву", – написал Ринкевичс в Twitter во вторник, 15 февраля.

Он добавил, что если Россия будет двигаться в этом направлении, то Европейский Союз должен принять меры и ввести санкции в отношении Москвы.

Напомним, 15 февраля Госдума России поддержала обращение фракции коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

В Украине Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания псевдореспублик.

В Европейском Союзе осуждают обращение Госдумы к Владимиру Путину с просьбой признать российские оккупационные администрации "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе как "независимые государства".

Вас также могут заинтересовать новости: