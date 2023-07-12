Такое обещание дал министр обороны.

Польша предоставит украинским пилотам доступ к своей учебной инфраструктуре в рамках учений на американских истребителях F-16.

Соответствующее заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака обнародовало Министерство национальной обороны страны в микроблоге Twitter. Он назвал это решение еще одним доказательством решимости поддерживать борьбу Украины против российского вторжения.

"Со своей стороны, я обещаю свою поддержку, открывая доступ к нашей учебной инфраструктуре и курсам", - добавил Блащак.

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Обучение на истребителях F-16: последние новости

Вчера стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО подписал с коллегами из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании меморандум о создании коалиции для подготовки украинских пилотов.

По его словам, обучение работе с истребителями F-16 начнутся на базе в Румынии в августе этого года.

В начале июля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обучение украинских пилотов все еще не начали, хотя союзники обещали, что это произойдет еще в июне.

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