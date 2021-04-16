Какими бы ни были намерения Кремля, Запад должен дать ему понять, какова будет цена нового вторжения в Украину.

Пока Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, правительства на Западе до сих пор пытаются понять ее намерения. Кремль пытается запугать Киев или действительно готовит большую атаку? Владимир Путин, вполне возможно, это и сам еще не решил.

"Очень важно, чтобы мы помогли ему взвесить все варианты, чтобы он полностью понимал потенциальную цену и не начал войну, потому что осознал последствия", - пишет на страницах Süddeutsche Zeitung бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

За последние две недели Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму, который она незаконно аннексировала, а также вдоль восточной украинской границы. Правительство США заявило, что это наибольшая концентрация российских войск в регионе с 2014 года. Между тем, российские корабли из Каспийского и Балтийского морей направляются в Черное море. Таким образом, российское морское присутствие возле украинского побережья тоже усилится. Риторика в Москве тоже достигла новой температуры. Например, главный пропагандист Дмитрий Киселев сказал, что Россия "в шаге от войны" и призвал к "денацификации" Украины.

Москва молчит, это не успокаивает

Читайте такжеWP: Нельзя позволить Путину прятать собственные проблемы за войной в УкраинеПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков часто повторяет, что Россия "никогда не угрожала никому". Но Москва до сих пор не предоставила убедительные объяснения, почему она стягивает войска к Украине. 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о подготовке к военным учениям. И именно поэтому происходит мобилизация сил, похожая на подготовку к войне.

7 апреля украинская делегация в ОБСЕ использовала положения "Венского документа о мерах по построению доверия", чтобы попросить Россию разъяснить свое поведение. Москва проигнорировала запрос и бойкотировала встречу 10 апреля, посвященную проблеме. Такое поведение никого не успокаивает.

Пайфер считает, что, скорее всего, Россия бряцает оружием, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского и его правительство в Киеве, а также испытать Запад. Но это также может быть и подготовка военного удара. По мнению бывшего американского дипломата, сигналы, которые сейчас посылают западные правительства, могут повлиять на решение Путина.

Меркель говорит с Путиным, другим тоже стоит

Процесс доставки важных дипломатических сообщений уже начался. Канцлер Ангела Меркель поговорила с президентом России 8 апреля, требуя "развернуть российские войска, чтобы остановить эскалацию ситуации". 13 апреля президент США Джо Байден поговорил с Путиным. А министры иностранных дел стран G7 выпустили заявление, в котором призвали Россию "прекратить провокации и немедленно сократить напряжение".

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаПайфер перечисляет шаги, которые Берлину стоит предпринять в рамках донесения в Кремль важных позиций Запада. Во-первых, это хорошо, что Меркель звонит Путину. Но другие лидеры государств и правительств этого пока не сделали. Канцлер Германии должна убедить своих коллег, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, поговорить с Путиным и донести до него такие же четкие послания.

Во-вторых, Меркель нужно позвонить Зеленскому и попросить других лидеров сделать то же самое, чтобы выразить поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Такие звонки могут успокоить нервы в Киеве и одновременно послать четкий сигнал Москве.

Нужны полеты над войсками России

Германия до сих пор не предоставила Украине никакой серьезной военной помощи. И никто не ожидает, что она это сделает. США и некоторые другие страны НАТО, однако, могут отправить дополнительную военную помощь, включая оборонительное вооружение.

Поэтому третий пункт - Берлин должен продемонстрировать свою поддержку или хотя бы понимание такого вооружения Украины, особенно учитывая высокую концентрацию российских войск у украинских границ. Страны НАТО не пойдут воевать с Россией за Украину. Но они могут дать украинцам средства для самозащиты.

В-четвертых, США и Великобритания должны провести разведывательные полеты над Украиной и Черным морем в ближайшие дни, чтобы получить лучшую картинку ситуации и дать понять, что они за всем следят. Германия должна предложить провести наблюдательный полет, согласно Соглашению об открытом небе. Она может сделать это вместе с другими странами-участницами соглашения. Полет нужно провести над Беларусью, Россией и вдоль границы Украины. Москва точно будет против, но сам запрос на наблюдательный полет уже продемонстрирует интерес Берлина к событиям.

Тема "Северного потока-2"

Читайте такжеDie Welt: Берлин считает, что войска РФ возле Украины - не причина похоронить "Северный поток-2"Пятый пункт, наверное, самый важный. Берлин должен рассказать Москве о санкциях, которые будут введены в случае российской атаки против Украины. "Северный поток-2" и так под угрозой либо из-за внутреннего политического давления в Германии, нацеленного остановить строительство газопровода, либо под давлением Конгресса. Последний требует, чтобы Белый дом наказывал компании, причастные к строительству "трубы" не зависимо от страны происхождения.

На протяжении последних 7 лет Германия играла ключевую роль в ЕС в процессе разработки санкций против России. Теперь она может поработать вместе с другими странами-участницами союза, а также с Вашингтоном, чтобы составить список разумных санкций, которые могут ударить по российскому суверенному долгу, крупным государственным компаниям и людям из близкого окружения Путина. Эти меры будут мгновенно введены, если российская армия пойдет в наступление против Украины.

По мнению Пайфера, этот список наказаний нужно передать российской стороне в частном порядке. Это поможет не допустить новую агрессию. Если Москва лишь гремит оружием, тогда все эти меры будут ненужны. Но даже так, они все равно не помешают.

Читайте такжеЗеленский о Крыме и ОРДЛО без Украины: это "мертвые территории", хуже ЧернобыляНо если Кремль действительно серьезно настроен идти на войну, эти меры могут повлиять на его расчеты. Действовать нужно немедленно. Если Россия начнет войну против Украины в ближайшие недели, она тем самым затянет Европу в худший кризис за многие десятилетия. Германия и ее западные партнеры тогда пожалеют, что не сделали больше, чтобы не допустить этого.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань