Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал нападение РФ на Украину трагедией и сказал, что в таких условиях ни одна страна не намерена начинать вооруженный конфликт, особенно в Азии.
Комментируя обострение территориальных споров с Пекином в Южно-Китайском море, Маркос отметил, что агрессивное поведение Китая бросает реальный вызов его соседям и требует поиска новых решений, передает PNA.
"Мы должны сказать, что... напряжение возросло... поэтому мы должны продолжать поиски решения и вести диалог со всеми вовлеченными странами", - сказал он.
В то же время президент Филиппин подчеркнул, что его страна не будет начинать конфликт в регионе, поскольку остается преданной миру.
"Маркос отметил, что в условиях российско-украинской войны, которую он назвал трагедией, ни одна страна мира не хочет начинать новый конфликт, особенно в Азии", - отметило издание.
Конфликт между Китаем и Филиппинами: последние новости
В ноябре Филиппины обвинили Китай во вторжении. Это произошло после инцидента с участием военных кораблей обеих стран. При этом Пекин утверждал, что это филиппинский военный корабль незаконно вошел в воды вблизи отмели Скарборо. В МИД Филиппин подчеркнули, что это обвинение не имеет правовых оснований, а нужно для повышения напряжения.
А 10 декабря между китайскими и филиппинскими судами происходят многочисленные столкновения в Южно-Китайском море. В последнее время напряженность между двумя странами продолжала расти через морскую территорию.