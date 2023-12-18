Он отметил, что его страна не заинтересована в новом конфликте и остается приверженцем мира.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал нападение РФ на Украину трагедией и сказал, что в таких условиях ни одна страна не намерена начинать вооруженный конфликт, особенно в Азии.

Комментируя обострение территориальных споров с Пекином в Южно-Китайском море, Маркос отметил, что агрессивное поведение Китая бросает реальный вызов его соседям и требует поиска новых решений, передает PNA.

"Мы должны сказать, что... напряжение возросло... поэтому мы должны продолжать поиски решения и вести диалог со всеми вовлеченными странами", - сказал он.

В то же время президент Филиппин подчеркнул, что его страна не будет начинать конфликт в регионе, поскольку остается преданной миру.

"Маркос отметил, что в условиях российско-украинской войны, которую он назвал трагедией, ни одна страна мира не хочет начинать новый конфликт, особенно в Азии", - отметило издание.

Конфликт между Китаем и Филиппинами: последние новости

В ноябре Филиппины обвинили Китай во вторжении. Это произошло после инцидента с участием военных кораблей обеих стран. При этом Пекин утверждал, что это филиппинский военный корабль незаконно вошел в воды вблизи отмели Скарборо. В МИД Филиппин подчеркнули, что это обвинение не имеет правовых оснований, а нужно для повышения напряжения.

А 10 декабря между китайскими и филиппинскими судами происходят многочисленные столкновения в Южно-Китайском море. В последнее время напряженность между двумя странами продолжала расти через морскую территорию.

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