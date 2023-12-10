В Филиппинах заявили, что их судна были повреждены после того, как были "прямо обстреляны" кораблем береговой охраны Китая из водометов.

Между китайскими и филиппинскими суднами происходят многочисленные столкновения в Южно-Китайском море. В последнее время напряженность между двумя странами продолжала расти из-за морской территории. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что морская оперативная группа Филиппин заявила, что их судна были повреждены после того, как в воскресенье они были "прямо обстреляны" кораблем береговой охраны Китая из водометов. Филиппинская лодка также якобы была протаранена китайским судном.

В то же время береговая охрана Китая заявила, что филиппинская лодка проигнорировала предупреждение и "намеренно столкнулась" с их судном, которое "плыло нормально для целей правоохранительных органов". Ответственность якобы полностью лежит на Филиппинах.

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"Филиппины должны немедленно прекратить свои нарушения и строго контролировать провокации на передовой", - заявил представитель береговой охраны Китая Гань Юй.

По его словам, власти Китая будут решительно защищать национальный суверенитет и морские права.

Известно, что группа из 200 гражданских лиц с Филиппин отправилась в спорные воды в воскресенье и была вынуждена прекратить свое путешествие после того, как они заявили, что за ними следили четыре китайских судна, включая два корабля ВМС. Конвой, сопровождаемый Береговой охраной Филиппин, планировал пройти около Второй отмели Томаса и части островов Спратли, чтобы доставить продовольствие рыбацким общинам.

Накануне власти Филиппин сообщили, что береговая охрана Китая обстреляла из водометов их гражданские корабли у мели Скарборо, что вызвало осуждение США.

Вашингтон пообещал продолжать укреплять связи с индо-тихоокеанскими союзниками, чтобы противостоять обширным претензиям Пекина на важный водный путь. Филиппины укрепили свой давний оборонительный альянс с США, расширив доступ для американских солдат и проводя совместное патрулирование в спорных водах.

Конфликт между Китаем и Филиппинами - последние новости

В ноябре Филиппины обвинили Китай во вторжении. Это произошло после инцидента с участием военных кораблей обеих стран. При этом Пекин утверждал, что это филиппинский военный корабль незаконно зашел в воды вблизи отмели Скарборо. В МИД Филиппин подчеркнули, что это обвинение не имеет правовых оснований, а нужно для повышения напряжения.

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