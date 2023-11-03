Филиппины постоянно требуют, чтобы китайские суда немедленно покинули этот район

Министерство иностранных дел Филиппин обвинило Китайскую Народную Республику во вторжении в их воды. Это произошло после инцидента с участием военных кораблей обеих стран.

Как сообщает Reuters, Китай утверждает, что это филиппинский военный корабль незаконно вошел в воды вблизи отмели Скарборо. В МИД Филиппин подчеркнули, что это обвинение не имеет правовых оснований, а нужно для повышения напряжения.

"Это Китай вторгается в филиппинские воды", - заявили в министерстве.

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Как известно, на мель Скарборо претендуют обе эти страны, однако она фактически находится под контролем Пекина с момента захвата ее в Маниле в 2012 году.

В МИД Филиппин отмечают, что мель, которую они называют "Bajo de Masinloc", находится в пределах исключительной экономической зоны Филиппин, и страна имеет суверенные права и юрисдикцию над ней.

"Филиппины постоянно требовали, чтобы китайские суда немедленно покинули этот район", - возмутились в ведомстве.

Эта отмель, расположенная в 200 км от берегов Филиппин, уже была частью арбитражного иска, поданного Манилой в международный трибунал. Хотя суд в 2016 году постановил, что претензии Пекина на 90% Южно-Китайского моря не имеют оснований с точки зрения международного права, КНР отказывается признать это решение.

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Из-за действий КНР в этом регионе постоянно царит напряженная атмосфера.

В апреле этого года Китай провел масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг Тайваня. Пекин прямо заявил, что отрабатывает окружение и блокаду острова.

Впоследствии УНИАН сообщил, что США и Филиппины провели крупнейшие за последние десятилетия боевые учения после того, как Китай провел имитацию воздушных и морских атак у побережья Тайваня.

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