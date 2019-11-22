В Южно-Китайском море произошел мощный подводный взрыв – СМИ
10:00, 22 ноября 2019Мир
495 0
На берегу зафиксировали повышенный уровень радиации.
Взрыв произошел на глубине примерно 50 метров / halturnerradioshow.com
На океанографических приборах для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрирован мощный подводный взрыв.
Об этом передает HalTurnerRadioShow.
Читайте такжеЗемлетрясение в Албании: более 100 человек травмированыОтмечается, что взрыв произошел на глубине примерно 50 метров и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Мощность взрыва – от 10 до 20 килотонн.
Военные источники утверждают, что землетрясение исключено, подводные лодки США постоянно присутствуют в этом районе Мирового океана, и если произошел взрыв такого масштаба, он мог нанести ущерб субмаринам либо вынудил их покинуть территорию.
В настоящее время на береговых контрольных точках у Южно-Китайского моря обнаружен повышенный радиационный фон.
Ранее УНИАН сообщал, что в Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter