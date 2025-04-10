Ксению Карелину приговорили в РФ к 12 годам лишения свободы за перевод менее 100 долларов украинскому фонду.

В ОАЭ состоялся обмен заключенными между Россией и США. В рамках этой операции Москве вернули гражданина Германии и РФ, который был арестован за поставку микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По его словам, Москва передала американской стороне гражданку России и США Ксению Карелину. В РФ ее приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене за перевод менее 100 долларов украинскому фонду Razom for Ukraine. Факт освобождения Карелиной подтвердил ее адвокат, пишут росСМИ.

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, "американка Ксения Карелина летит домой в Соединенные Штаты". По его словам, она была незаконно задержана Россией более года назад. Он добавил, что президент США Дональд Трамп добился ее освобождения.

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Отмечается, что Вашингтон в ответ передал России Артура Петрова, который в 2023 году был арестован на Кипре по запросу США. Уже в 2024 году его передали Штатам.

В издании подчеркнули, что Петрова обвиняют в том, что он поставлял России микроэлектронику американского производства, которая могла использоваться в российском оружии.

Кремль обменял школьного учителя на своего агента - что известно

Ранее в Кремле подтвердили, что обменяют американского учителя Марка Фогеля, которого в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, на гражданина России. Имя гражданина РФ которого обменивают на Фогеля, не называется.

Обмен также прокомментировал представителям СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, для "эффективной дипломатии" российская сторона предпочитает соблюдать соглашения о конфиденциальности.

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