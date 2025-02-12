Имя гражданина РФ пока не разглашается из соображений "конфиденциальности".

В Кремле подтвердили, что обменяют американского учителя Марка Фогеля, которого в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, на гражданина России. Данный россиянин находится в одном из мест лишения свободы США. Как сообщают росСМИ, соответствующее заявление сделал на брифинге пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Как и ранее, мы сообщали за последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", - сказал Песков.

Как пишет "Лентач", имя россиянина, которого обменивают на Фогеля, пока не называется. По словам Пескова, личность этого гражданина РФ станет известна по прибытию в Россию.

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Обмен также прокомментировал представителям СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, для "эффективной дипломатии" российская сторона предпочитает соблюдать соглашения о конфиденциальности.

"Результаты наши американские коллеги решили объявить (об обмене - УНИАН), а у нас все-таки другой подход, и договоренностям, которые достигаются… Это вот продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются, Я здесь просто хочу еще раз подчеркнуть, что для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности", - заявил Лавров.

Освобождение американского учителя Марка Фогеля - что известно

Как сообщал УНИАН, 61-летний гражданин Соединенных Штатов Марк Фогель много лет работал учителем истории в закрытой англо-американской школе в Москве. В августе 2021 года в аэропорту Шереметьево у него обнаружили около 17 граммов каннабиса.

Мужчина объяснял, что использовал его по медицинским причинам, но Фогеля обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Напомним, спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф летал в Москву, чтобы освободить Фогеля. Об этом журналистам сообщил советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, который заявил об успешном обмене с российской стороной, назвав его "проявлением доброй воли" и шагом к завершению войны против Украины.

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