'Дипломатия заложников': Путин снова переиграл Запад, вернув убийцу и шпионов, - WP

Диктатор осознал, что его стратегия работает, поэтому иностранцы в России становятся все более уязвимыми.

Стратегия правителя России Владимира Путина по аресту иностранцев по незначительным, безосновательным обвинениям дала ему возможность освободить убийц, шпионов и хакеров, демонстрируя дисбаланс, характерный для таких сделок.

Как пишет The Washington Post, Путин добился освобождения шпионов, хакеров и своего самого желанного заключенного на Западе - убийцу, связанного с разведывательными службами, осужденного в Германии. Для авторитарного российского диктатора это была самая большая победа, которая вытекает из его готовности нарушить мировые нормы, чтобы получить от западных лидеров то, что он хочет.

Путин намекнул на свою решимость освободить убийцу Вадима Красикова в феврале во время интервью американцу Такеру Карлсону. Он назвал Красикова "патриотом", избежав уточнения фамилии.

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За четверть века в качестве верховного политического лидера России Путин неоднократно демонстрировал пренебрежение к глобальному порядку, основанному на правилах, вторгаясь в Грузию и Украину, силой захватывая территории, совершая нападения и убийства на иностранной территории и арестовывая иностранцев в России по сфабрикованным обвинениям. Эта практика известна как "дипломатия заложников".

"Большой обмен пленными в четверг подчеркнул тяжелый дисбаланс, который стал типичным для таких сделок, когда Россия выигрывает освобождение лиц, осужденных за серьезные преступления, тогда как Запад сосредоточен на своих собственных гражданах, заключенных по тривиальным или безосновательным обвинениям, или даже на гражданах России, которые являются жертвами политических преследований со стороны правительства Путина", - пишет издание.

Увольнение Красикова

В 2022 году президент США Джо Байден согласился обменять осужденного российского торговца оружием Виктора Бута на баскетбольную звезду Бритни Гринер, осужденную в России за хранение менее грамма масла каннабиса. Но даже в этом контексте сделка по Красникову перешла все границы.

Красиков состоял в спецгруппе ФСБ "Вымпел", сообщает сайт расследований Bellingcat, который первым его идентифицировал. Его осудили за дерзкое нападение в берлинском парке в 2019 году. Среди бела дня он спрыгнул с велосипеда, достал пистолет Glock 26 с глушителем и застрелил уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили - бывшего боевика сепаратистской чеченской войны. Красиков сбежал, но его поймали после того, как тот бросил пистолет и парик в реку Шпрее.

Несмотря на то, что Россия имеет длинный список заключенных в американских и европейских тюрьмах, Красиков был особенно важен для Путина, который неоднократно публично защищал его, изображая жертву Хангошвили террористом, который совершил зверства.

Путин разделяет кодекс верности российским шпионам и другим оперативникам, пойманным за рубежом, поскольку сам является бывшим сотрудником КГБ. Возвращение Красикова домой усиливает мощное обещание российским службам безопасности, что, насколько это возможно, никто, кто служит его режиму, не останется один.

Обеспечение освобождения Красикова во время войны делает это еще более личным триумфом для Путина.

Красиков лично знаком с Путиным. Он был на совместных стрельбах с диктатором, рассказал украинец Александр Водорез, сестра жены которого вышла замуж за убийцу. По словам мужчины, Красиков был сотрудником ФСБ в группе "Вымпел", который участвовал в украинских протестах во время Майдана 2013-2014 годов против экс-президента Виктора Януковича.

Ожидается, что Красикова, как и других освобожденных российских оперативников, встретят как героя и, возможно, наградят медалью по возвращении в Москву. Агенты, которых ранее вернули в Россию, получили огромное количество государственных должностей, а некоторые даже стали знаменитостями.

"Дипломатия заложников"

Западные официальные лица признали рост проблемы "дипломатии заложников", но, казалось, бессильны ее остановить. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дипломатия заложников является "растущей тенденцией", которая нарушает международное право и права человека.

"Государства - но также и негосударственные субъекты - все чаще неправомерно задерживают людей, часто как политические пешки. Эта практика угрожает безопасности всех, кто путешествует, ведет бизнес, кто живет за рубежом", - сказал Блинкен.

Блинкен выступал на мероприятии по случаю третьей годовщины Декларации против произвольных задержаний в отношениях между государствами, инициативы, начатой Канадой после того, как двое ее граждан, бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спавор, были арестованы Китаем и обвинены в шпионаже.

Ковриг и Спавор были задержаны вскоре после того, как Канада арестовала руководителя Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Рэна Чжэнфэя за мошенничество.

Эксперты говорят, что Китай и Россия являются мировыми лидерами в использовании заключенных для влияния. Иран и Северная Корея также, как известно, используют эту тактику. Москва часто обвиняла Запад в лицемерии и чрезмерности, а США в частности в том, что они несправедливо действуют как мировой полицейский. Бута, например, арестовали в Таиланде в ходе тщательной спецоперации, которая разозлила Россию.

Однако судебные процессы на Западе обычно происходят в открытом суде с открытыми доказательствами, в отличие от России или Китая, где доказательства часто являются тайными, а права обвиняемых строго ограничены. Российская судебная система очень политизирована, используется для подавления оппозиции, и, согласно данным судебного департамента Верховного суда России, более 99,5% судебных преследований заканчиваются приговорами.

Эксперты говорят, что когда граждан арестовывают враждебные страны, их правительства не имеют хороших вариантов, поэтому вынуждены оставлять своих граждан в чужих тюрьмах, часто в чрезвычайно суровых условиях, или договориться о сделке, посылая морально тяжелое сообщение о том, что захват заложников работает.

В случае с Канадой и Китаем в 2021 году страны освободили задержанных примерно в то же время.

До обмена в четверг около двух десятков американцев удерживались в российских тюрьмах, в том числе двое, которых Госдепартамент признал неправомерно задержанными, Эван Гершкович и Пол Вилан.

Среди них была еще одна журналистка Алсу Курмашева, имеющая двойное гражданство США и России, которую вернули во время обмена, а также другие, которые остались, в частности школьный учитель Марк Фогель и косметолог из Лос-Анджелеса Ксения Карелина, которая имеет двойное гражданство.

Согласие Германии выдать Красикова было примечательным, учитывая, что немецкий судья назвал убийство "государственным терроризмом", совершенным по приказу российских спецслужб, и приговорил его к пожизненному заключению. В ответ Германия выслала двух российских дипломатов в 2021 году, а немецкие политики исключили обмен.

Несмотря на это, в начале этого года Берлин изменил свою позицию, согласившись обменять Красикова на российского оппозиционера Алексея Навального непосредственно перед его смертью в тюрьме в феврале, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Жена и близкие соратники Навального обвинили Путина в том, что он приказал его убить, чтобы предотвратить этот обмен. Эти обвинения Кремль решительно отрицает.

Чтобы вернуть Германию на борт для обмена, нужно было включить некоторых из самых известных заключенных из России, что еще больше подчеркнуло дисбаланс в обмене между Москвой и Западом.

Правила меняются

Растущая практика, когда такие могущественные государства, как Россия и Китай, заключают западных граждан, побуждает другие страны делать то же самое, незаметно меняя глобальные правила и создавая неопределенность, которой можно воспользоваться для противодействия нормам в других сферах.

Это также резко повышает риски для журналистов, работников гуманитарных организаций и руководителей предприятий, особенно тех, кто работает в зонах конфликта и нестабильных государствах.

Но это также несет в себе риски для наций-нарушителей из-за сдерживающего воздействия на торговлю, бизнес и даже неформальные и культурные связи.

Фонд Джеймса Фоли был основан семьей журналиста, убитого Исламским государством в Сирии в 2014 году, чтобы выступать за освобождение граждан США и законных постоянных жителей, несправедливо арестованных или взятых в заложники за рубежом.В отчете группы за 2024 год отмечается резкий рост количества арестов американцев россиянами с 2022 года, когда в России в среднем ежегодно задерживают девять граждан США, что в четыре раза превышает средний показатель за предыдущие 14 лет, что подчеркивает растущий аппетит Путина к такой практике и ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Всего с 1 января 2001 года по 31 мая 2024 года 437 граждан США были взяты в заложники или незаконно задержаны за рубежом, сообщает фонд.

"Правительство США должно сделать больше, чтобы привлечь к ответственности страны или лиц, ответственных за похищение или неправомерное содержание под стражей граждан США. Обеспечение безнаказанности в таких случаях подрывает справедливость, поощряет будущие неправомерные задержания и захваты заложников и ставит под угрозу безопасность граждан США за рубежом", - отмечает фонд.

Заключенные, у которых есть известность или мощные группы поддержки, такие как Гершкович и Курмашева, имеют лучшие шансы на освобождение, чем у таких заключенных, как учитель Фогель.

Фогель признал себя виновными в контрабанде каннабиса, заявив, что нуждался в нем для медицинского использования. Его приговорили к 14 годам заключения. Госдепартамент не определил Фогеля как "неправомерно задержанного" Россией, что означает, что официальные лица США предоставляют этому делу приоритет. Курмашева, которую освободили, также не была признана незаконно задержанной.

Обмен заклю ченными между РФ и странами Запада

Как сообщал УНИАН, РФ 1 августа 2024 года в рамках обмена, состоявшегося в Турции, отдала 16 политзаключенных, получила взамен 8 граждан России и двух еще несовершеннолетних.

В обмене приняли участие ряд стран - США, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Известно, что Россия вернула, в частности киллера Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила на свободу политзаключенных (в частности Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу), журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

В западных спецслужбах предполагают, что между Красиковым и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Как пишет Bild, Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля".

По официальным данным, причина смерти Собчака - сердечный приступ. Однако родственники предполагали, что Собчак был убит.

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