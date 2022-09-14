Ранее ОДКБ якобы заявила о введении контингента, но сообщение позже удалили.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении Секретариата ОДКБ.

В Армению отправят рабочую группу Организации по постоянному мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном.

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"В связи с обращением армянской стороны в Совет коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения секретариатом организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по предоставлению механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - утверждается в заявлении.

В то же время азербайджанские Telegram-каналы утверждают, что 13 сентября в 23:00 по местному времени на сайте Организации якобы вышло заявление Секретариата о введении контингента для "урегулирования" конфликта. Позже сообщение удалили.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. В результате столкновений повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

На обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией отреагировал в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность. По словам Блинкена, военного разрешения конфликта быть не может.

13 сентября стало известно, что между Арменией и Азербайджаном была достигнута договоренность о прекращении огня начиная сегодня с 9:00 по местному времени (8:00 по Киеву).

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