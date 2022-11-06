Запущенная Россией кампания также направлена на то, чтобы подорвать обширную военную помощь Украине.

Россия снова активизировала свои ботофермы в соцсетях и пытается вмешаться в результаты промежуточных выборов в Конгресс.

Как пишет The New York Times, посты в основном очерняют действующего президента Байдена и других видных демократов, иногда в непристойной форме. Боты также сетуют на использование денег налогоплательщиков для многомиллиардной поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Цель кампании по дезинформации - разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе. Но в этот раз, похоже, запущенная Россией кампания также направлена на то, чтобы подорвать обширную военную помощь Украине.

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Многие из учетных записей, обнаруженных исследователями, ранее использовались новостным агентством, называющим себя отделом новостей для граждан Америки и Европы. Meta ранее связывала это "агентство" с российскими информационными кампаниями, сосредоточенными вокруг Агентства интернет-исследований.

С тех пор сеть распалась, и многие из связанных с ней учетных записей в соцсетях были деактивированы после идентификации во время выборов 2020 года. Аккаунты снова стали активными в августе и сентябре, отмечают журналисты.

Боты нацеливаются на кандидатов-демократов в наиболее спорных штатах, в том числе в Огайо, Аризоне и Пенсильвании, рассчитывая, что республиканское большинство в Сенате и Палате представителей может помочь военным усилиям России.

Как выборы в Конгресс скажутся на помощи Украине

Как писало издание "The Wall Street Journal", в Америке на фоне выборов в Конгресс растет число противников регулярной помощи Украине.

Это, отмечает "Politico", может даже расколоть Республиканскую партию. Недавние опросы показали, что доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети.

В свою очередь конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер заверил, что в политических вопросах зачастую крайние правые и левые имеют общую позицию.

Положение пошатнула позиция самого Трампа по Украине, которого республиканцы рассматривают в качестве кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году.

Трамп, всегда отмечавшийся пророссийскими взглядами, недавно заявил, что советовал Украине отказаться от НАТО и "отдать" Крым России. После чего президент Владимир Зеленский призвал экс-главу США "посмотреть на Путина без розовых очков".

Трамп намекнул на баллотирование в президенты в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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