Отмечается, что зима может усугубить ситуацию перед выборами в США.

В Республиканской партии есть определенный раскол по поводу помощи Украины. В целом республиканцы и демократы поддерживают решение помогать Киеву.

Об этом рассказала конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в интервью изданию "Голос Америки".

"Сейчас действительно есть определенный раскол, но в целом республиканцы и демократы поддерживают помощь Украине, поддерживают нашу роль в мире", - отметил политик.

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По его словам, в политических вопросах зачастую крайние правые и левые зачастую имеют общею позицию.

"Давайте будем честными, крайние левые и крайние правые во многих случаях имеют общую позицию. Они могут иметь определенные разногласия и некоторые нюансы, но, когда дело доходит до политики, они часто соглашаются. Это крайние взгляды, и мы имеем проблему с крайними взглядами равно как, по-видимому, в большинстве стран мира. Да, конечно, есть разногласия. Но, по моему мнению, здесь важно смотреть на позицию подавляющего большинства демократов и подавляющего большинства республиканцев, поддерживающих помощь Украине", - объяснил Кинзингер.

В то же время он обеспокоен тем, что может произойти зимой.

"Зима будет суровой и цены вырастут, поэтому для администрации Байдена и наших западных союзников важно приближать победу прямо сейчас. Владимир Путин надеется, что сможет истощить волю США и волю Запада. Давайте не дадим ему такого шанса. Мы должны победить. Сейчас Украина наступает. И чем дольше мы ждем, тем больше риск, что количество людей, выступающих против поддержки Украины, будет расти", - подытожил конгрессмен.

Помощь Украине от США и раскол среди республиканцев - что известно

США активно оказывают помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Накануне промежуточных выборов в Конгресс США увеличиввается число противников военной помощи Украине, в частности, среди представителей Республиканской партии.

В связи с этим появилась информация о расколе в Республиканской партии. Так, доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети. На этом фоне в партии формируются два лагеря. Один "возглавляет" Кевин Маккарти, а второй - лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

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