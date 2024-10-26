Российские власти опровергают, что попавший на видео пожар - результат "прилета".

Вечером в субботу, 26 октября, в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод. О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео.

Рязанские власти опровергли, что попавший на видео пожар - результат "прилета". Кроме того, заявляется, что воздушная тревога в городе была учебной:

"С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет".

Также утверждается, что зарево и дым на заводе - это факелы, которые постоянно горят.

Пожар на НПЗ в Рязани - видео

Атака на аэродром в Липецке 26 октября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, днем 26 октября дроны атаковали аэродром в российском Липецке.

В Министерстве обороны России при этом традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки: "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области".

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