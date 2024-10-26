Вечером в субботу, 26 октября, в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод. О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео.
Рязанские власти опровергли, что попавший на видео пожар - результат "прилета". Кроме того, заявляется, что воздушная тревога в городе была учебной:
"С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет".
Также утверждается, что зарево и дым на заводе - это факелы, которые постоянно горят.
Пожар на НПЗ в Рязани - видео
Атака на аэродром в Липецке 26 октября - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, днем 26 октября дроны атаковали аэродром в российском Липецке.
В Министерстве обороны России при этом традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки: "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области".
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