В Чехии считают, что такой наплыв может быть связан с энергетической ситуацией в Украине.

В Чехии опасаются из-за новой волны украинских беженцев с наступлением тяжелой зимы во время боевых действий или в случае их окончания, сообщает Radio Prague International.

В стране считают, что ситуация может ухудшиться из-за проблем с жильем, доступом к медицине и учебным заведениям.

В частности пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Гана Мала заявила, что 381 тысяча украинских беженцев, которые сейчас находятся в стране, создают существенную нагрузку на инфраструктуру государства. В то же время она подчеркнула, что сейчас сложно предсказать, когда возможности страны закончатся.

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Также в Чехии считают, что новая волна беженцев может быть связана с энергетическим кризисом в Украине.

"Следующая зима будет самым суровым до сих пор испытанием", - сообщили в Международном энергетическом агентстве.

По словам экспертов агентства, зимний сезон в Украине может длиться до шести месяцев, с самым холодным периодом от декабря до марта, когда температура воздуха может падать до минус 20 градусов.

"Если зиму будет сопровождать ненадлежащее снабжение тепла или электроэнергии, это может привести к новой волне беженцев, которые будут перемещаться в другие места в Украине и за границу, потому что некоторые места в стране станут просто непригодными для жизни", - предупредили в ведомстве.

В то же время в Чехии спрогнозировали, что даже если война закончится, то из Украины могут массово выехать военные, которые захотят воссоединиться со своими семьями.

В чешской контрразведке отметили, что это может представлять новые вызовы для безопасности страны.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Чехии добавили, что в случае существенного увеличения беженцев будут внедрены антикризисные меры, а именно создание специальных лагерей для временного проживания.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, Люблинское воеводство Польши готовится к новому наплыву украинских беженцев. В частности местные власти уже подготовили перечни волонтеров, которых могут привлечь в случае такой необходимости. В стране считают, что такой наплыв будет зависят от нескольких факторов, а именно от российских атак на энергетическую инфраструктуру и ситуации на фронте.

В то же время стало известно, что Германия может пересмотреть статус украинских беженцев, чтобы уменьшить выплаты на помощь им и стимулировать их находить работу.

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