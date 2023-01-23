В Эстонии выступили за соблюдение странами ЕС принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией.

Латвия с 24 февраля 2023 года снизит уровень дипломатических отношений с Россией.

На такой шаг страна идет в знак солидарности с Эстонией, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Учитывая то, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией Латвия с 24 февраля снизит уровень дипломатического представительства в России до уровня полномочного представителя, соответственно, требуя от России подобных действий", – написал в Рінкевичс Twitter.

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Напомним, ранее Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля 2023 года. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, это означает, что российский посол должен покинуть Эстонию до этого срока.

Рейнсалу также, комментируя эту ситуацию, выступил за соблюдение странами ЕС принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией – количество дипломатов в обеих странах должно быть одинаковой.

Роль Эстонии противодействия российской агрессии

Эстония активно помогает Украине, предоставляя нашей стране технику и боеприпасы. По соотношению военной помощи к ВВП Эстония стала лидером.

В четверг, 19 января, правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро. Он включает десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов и более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav. Эстония отдала Украине все свои 155-мм гаубицы.

Последний пакет помощи - крупнейший из предоставленных страной. А общая сумма помощи уже достигла 370 миллионов евро. Это более 1% валового внутреннего продукта страны.

Кроме этого, страна активно помогает Украине на дипломатическом фронте, лоббируя введение экономических санкций и различных ограничений в отношении России и ее граждан, предоставление оружия.

Страна готовится также ограничить российское судоходство, введя прибрежную "прилегающую зону" в Финском заливе.

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