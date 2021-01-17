Байден вернет США в Парижскую климатическую сделку, сделает ношение масок обязательно и запретит выселять за долги по займам во время пандемии коронавируса.

Избранный президент Джо Байден планирует подписать около дюжины указов, в том числе о присоединении к Парижской соглашения о климат, в первый день своего пребывания на посту.

Читайте такжеПеред инаугурацией Байдена в Вашингтон перебросят 25 тысяч военных НацгвардииКак сообщает "Европейская правда", об этом пишут американские СМИ со ссылкой на информацию нового главы администрации Рона Клейна.

"Байден в первый день пребывания на посту вернет США к Парижской климатической соглашения - глобального пакта о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли из-за Трампа", - говорится в сообщении.

Также Байден отменит противоречивую запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

Кроме того, новый президент сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Он также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.

Помимо исполнительных указов в первые дни его пребывания в должности Байден планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

На этой неделе Байден объявил о свой первый законодательный приоритет, объявив о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.

Байден ясно дал понять, что хотел бы, чтобы это был первый вопрос, как Конгресс рассмотрит после его инаугурации 20 января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН