Кроме того, горожан призвали не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь.

Власти Варшавы решили не проводить праздничные мероприятия в честь Нового года. В польской столице объяснили это финансовыми соображениями и неуместностью проводить гуляния с учетом войны России против Украины.

Как сообщает Tvn24.pl, пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Беут отметила, что отмена празднований стала уже "традицией". Ранее этому мешала пандемия.

"В этом году мы ничего не предлагаем варшавянам на Новый год. К сожалению, это уже такая традиция, ведь во время пандемии новогодняя ночь не состоялась. У нас энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов прежде всего касаются развлечений. Сейчас мы не можем себе позволить такие расходы, поэтому и вынуждены новогоднюю ночь проводить самостоятельно", – добавила она.

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Кроме того, по словам Беут, сейчас не та атмосфера, чтобы организовывать подобные мероприятия.

"В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут люди и мирное население. Поэтому это не тот климат, который бы побуждал к организации таких особых, радостных событий", – подчеркнула пресс-секретарь варшавской мэрии.

В то же время Беут призвала горожан не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, поскольку это может вызвать у украинцев ассоциации с войной. Она подчеркнула, что особенно речь идет об украинских детях. Сейчас в Варшаве находится около 100 тысяч украинцев.

К инициативе мэрии также присоединился Совет города Варшавы. Там тоже призвали не использовать пиротехнические средства в новогоднюю ночь.

Новый год 2023 в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что аварийные отключения света в Украине не будут применяться во время новогодних праздников, если россияне не станут обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

При этом комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января не отменят. Спикер главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева отметила, что и в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.

Украинские правоохранители также призвали граждан быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в период новогодних праздников. Сейчас использование фейерверков и петард запрещено во многих регионах.

В то же время боец Легиона Свободы Константин Денисов заявил, что российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области готовят провокации со взрывчатками на Новый год. Он порекомендовал людям ни в коем случае не праздновать Новый год на улице.

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