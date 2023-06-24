Последние события в России вокруг главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - это "африканизация" РФ. Для многих, кто не интересуется внешней или вообще политикой, чем фундаментально это отличается от недавних событий в Судане? Конечно, с поправкой на то, что Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал.

Сейчас будет делаться коррекция стратегии в отношении России - не только на Западе, но и в Китае и других странах. Вызов Пригожина - это, конечно, вызов системе российской автократии, свидетельство, что балансы внутри не работают.

Но это и вызов лично Путину. Причем не банальная пощечина, а удар нанесен под дых.

Ведь это ставит под вопрос не только авторитет Путина, но и его легитимность, как столпа этого режима, как того, кто гарантирует его стабильность и все понятийные договоренности. Теперь это все под вопросом также не только для российских элит, но и для среднего класса, который пока есть в России.

Очевидно, что Пригожин играет не лично, его "играют" и довольно искусно. Но то, что Путин это допустил, будет рассматриваться внутри России как "Акела промахнулся". И в Китае или Индии так же. Да даже в Иране.

Я не ожидаю, что Пригожину удастся разыграть свою карту сейчас, и ответом станет закручивание гаек. Но тогда Россию ожидает вариант Северной Кореи, на что многие в РФ явно не готовы. Более того, боится за себя и свои активы.

На фоне "ядерной риторики" в России относительно приемлемости первого ядерного удара, события в РФ приобретают зловещие обороты.

Для нас очень важно, чтобы Запад и неЗапад совместно поняли, что такая Россия не может быть частью мира, поскольку является угрозой для себя и всех остальных.

Ни стабильных внутренних балансов, ни приемлемых для мира цивилизационных ценностей там нет.

Если статус-кво внутри России под вопросом, то и статус-кво наружу также должен быть под вопросом. Вариант внешнего управления теперь не должен казаться таким уж фантастическим. Ведь повторения событий столетней давности "в ядерном исполнении" не хочет никто.

Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины