По мнению правозащитника Николая Полозова, эта ситуация долго продолжаться не может и речь идет фактически о часах.

Правозащитник, адвокат Николай Полозов считает, что скорее всего, кремлевская власть пойдет по пути силового подавления пригожинского мятежа.

В эфире телемарафона отвечая на вопрос, действительно ли в России происходит попытка военного мятежа, и какие у этого могут быть последствия, Полозов отметил, что "эта ситуация программировалась ровно в тот момент, когда Путин, когда кремлевские власти решили создавать альтернативные центры силы, которые должны были на ряду с государственными структурами осуществлять те или иные силовые задачи".

По его словам, когда происходят подобные действия и "размытие" государственной власти, то "ситуация двоевластия неизбежна".

Видео дня

Полозов также отметил, что эта ситуация "вызвала панику в Кремле".

"Пока решительных действий со стороны власти в отношении ЧВК "Вагнер" и Пригожина мы не наблюдаем. Пока российская власть пребывает в состоянии оцепенения. И это обычная реакция для путинского режима на такие внезапные вызовы", - сказал адвокат.

Он добавил, что Ростов "уже находится полностью под контролем ЧВК "Вагнер". "Это миллионный город. Там находится и штаб южной группировки, и Южного военного округа, и так далее", - сказал Полозов.

При этом, отметил он, Пригожин "не выступает против лично Путина, нигде он об этом не говорит".

"Он называет конкретных виновников: "вот отдайте мне Шойгу, отдайте мне Герасимова и все закончится". И здесь Путин стоит перед сложным выбором: то есть, либо ему надо задавить ультрапатириотов в лице Пригожина, либо, что называется, сдать Герасимова и Шойгу. А это означает, что фактически он предает всю вертикаль государственной власти, предает себя", - сказал Полозов.

На это Путин, считает адвокат, пойти не может. "Поэтому, я думаю, что скорее всего, кремлевская власть пойдет по пути силового подавления мятежа. Как это будет происходить, будем наблюдать", - отметил правозащитник.

Полозов также выразил мнение, что с Пригожиным "договориться нельзя будет", и что он надеется, что его действия приведут к успеху, поэтому "сдаваться пока он не собирается".

На вопрос, стоит ли тогда ожидать эскалации конфликта и попыток российской армии разоружить Пригожина, адвокат сказал: "В ближайшие часы мы увидим, чем эта ситуация закончится. Она долго продолжаться не может, соответственно речь идет фактически о часах".

Что происходит в россии - новости

23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных, которыми командует Министерство обороны России, в обстреле "вагнеровцев". Было анонсировано наказание военного руководства за уничтожение наемников и десятков тысяч российских солдат.

СМИ узнали, что наемники уже захватили военные объекты и административные здания Воронежа. Кроме того, ранее сообщалось, о том, что члены ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Ростов. Также сообщалось, что "вагнеровцы" двигаются на Москву.

Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина "предательством". Пригожин же отказался сложить оружие по требованию кого-либо.

Вас также могут заинтересовать новости: