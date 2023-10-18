Он отметил, что по приказу кураторов из Ирана, боевики сидели тихо и дожидались отъезда американского лидера.

Боевики ХАМАСа возобновили обстрелы территории Израиля сразу же, как самолет с американским президентом Джо Байденом взлетел.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. ""Смелый" ХАМАС поджимает хвост перед тем, кто не просто может превратить сектор Газа в футбольное поле, а всю Палестину в одну сплошную воронку", - высказал мнение он.

"Хотя, если, что, то прилетать будет не только по Рамалле, но и из Тегерана сделают площадку для взращивания кукурузы. А потому, иранские кураторы приказали своим палестинским шавкам сидеть тихо и не лаять", - отметил эксперт.

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Коваленко отметил, что это тот самый случай, когда у всей антиизраильской коалиции "пятая точка сжалась до размеров иголочного ушка" и пришлось бомбить свои же больницы, чтобы устрашить Вашингтон.

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден прилетел в Израиль сегодня утром - на 12-й день обострения арабо-израильского конфликта.

Он приехал в Тель-Авив, чтобы выразить солидарность с еврейским народом после нападения ХАМАС и предупредить врагов Израиля не раздувать конфликт. Кроме того, Байден провел встречу с пемьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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