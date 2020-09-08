Лукашенко верит, что его сторонников без него разорвали бы.

Александр Лукашенко поделился некоторыми мыслями с кремлевскими пропагандистами в Минске по поводу того, каким видит будущее страны без себя.

Читайте такжеЛукашенко заявляет, что Колесникову на границе с Украиной "выбросил из машины" попутчики

Слова белорусского главы цитирует местное издание TUT.BY.

«Что меня очень держит в этой ситуации, но и вы, наверное, знаете: если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и вслед скатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она скатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко скатилась бы. Ну может кто-нибудь подставил бы могучее плечо», - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что его сторонников в таком случае будут «рвать и резать».

«Но сейчас было бы очень трудно. И вот эти ребята – омоновцы и другие – те, кто со мной рядом ... Вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать», - утверждает Лукашенко.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. По свидетельствам очевидцев, выборы сопровождались масштабными фальсификациями.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.

Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская