Александр Лукашенко поделился некоторыми мыслями с кремлевскими пропагандистами в Минске по поводу того, каким видит будущее страны без себя.
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Слова белорусского главы цитирует местное издание TUT.BY.
«Что меня очень держит в этой ситуации, но и вы, наверное, знаете: если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и вслед скатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она скатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко скатилась бы. Ну может кто-нибудь подставил бы могучее плечо», - заявил Лукашенко.
Также он добавил, что его сторонников в таком случае будут «рвать и резать».
«Но сейчас было бы очень трудно. И вот эти ребята – омоновцы и другие – те, кто со мной рядом ... Вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать», - утверждает Лукашенко.
Протесты в Беларуси: что происходит в стране
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. По свидетельствам очевидцев, выборы сопровождались масштабными фальсификациями.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, начались столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избили. Официально известно о трех погибших, более 200 человек пострадали.
- Насилие и нарушения прав человека белорусскими силовиками осудили в ООН и странах Запада. Протестные акции проходят в стране ежедневно. Их участников задерживают.
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