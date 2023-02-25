Турция продолжает переживать афтершоки после разрушительного землетрясения в начале месяца.

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой более 5 баллов. Об этом сообщает турецкое государственное информагентство Анадолу.

Толчки ощущались в центральной провинции Нигде около 13.27 по местному времени. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине около 7 км.

О возможных жертвах и разрушениях ничего не сообщается.

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Февральское землетрясение в Турции

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в смежных районах Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, общее количество погибших в обеих странах приближается к 50 тысячам человек, из которых около 45 тысяч – в Турции.

После этого в течение нескольких недель регион сотрясался от так называемых "афтершоков" – повторных толчков, некоторые из которых были достаточно мощными.

По подсчетам экономистов, материальный ущерб от этого землетрясения превысил 2,5% турецкого ВВП.

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