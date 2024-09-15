БПЛА весят менее 5 килограммов и могут поместиться в рюкзак солдата.

Американский оборонный подрядчик AeroVironment разработал беспилотник Switchblade. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что изначально БПЛА рассматривался как разведывательный инструмент, который запускался со 105-мм минометного ствола для оценки повреждений во вражеских районах без отправки личного состава.

"Беспилотники Switchblade, боеприпасы для нападения и разведки, весят менее 10 фунтов (5 килограммов - УНИАН) и могут поместиться в рюкзак солдата. Несмотря на небольшие размеры, миниатюрный боеприпас имеет мощный эффект", - говорится в статье. Видео дня

Авторы пишут, что более десяти лет американские военные инвестировали миллионы в односторонний бомбардировщик, чтобы обеспечить быструю, дешевую поддержку с воздуха с большей точностью и меньшими побочными убытками. С момента своего создания беспилотник позволил вооруженным силам всего мира адаптироваться к современному полю боя. Как и другие беспилотники, Switchblade оснащен камерами и усовершенствованными датчиками для дистанционного управления и проведения разведки в реальном времени на расстоянии.

"В отличие от других беспилотников, Switchblade также оснащен полностью электрическим взрывчатым веществом, которое вместе со своими разведывательными компонентами идентифицирует цель и движется к ней, детонируя при контакте. ... Набор камер дрона позволяет ему поражать цели с большей точностью, что приводит к меньшей вероятности вреда гражданским лицам", - пишет СМИ.

Издание напоминает, что через несколько месяцев после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, США прислали 100 систем Switchblade 300 в рамках своей многомиллиардной помощи Украине в области безопасности. Однако миниатюрные ракеты не были самыми эффективными для уничтожения российских танков и тяжелой техники, и украинские силы вместо этого обратились к коммерческим беспилотникам с более дешевой взрывчаткой.

"Ранее в этом году США одобрили продажу Тайваню более 1000 малых вооруженных дронов - более 700 из которых были Switchblades - на фоне обострения напряженности с Пекином. По состоянию на июль 2024 года Израиль также получил не менее 200 дронов Switchblade 600. ... Вооруженные силы Великобритании, Франции и Австралии также приобрели миниатюрные боеприпасы для своих арсеналов. ... Предусмотрена поставка дронов Switchblade 600 в Украину, которая проявила "значительный интерес" к приобретению противотанкового умного летающего миномета", - сообщает издание.

Американские БПЛА на войне в Украине

Украина воюет таинственной семьей американских дронов. Об этом написал Forbes. По данным издания, штурмовые беспилотники Phoenix Ghost, которые США поставляют в Украину, остаются загадкой в течение длительного времени.

Беспилотник никогда не упоминался до того, пока в марте 2022 года администрация Байдена не объявила о передаче Киеву 121 беспилотника Phoenix Ghosts.

Эти БПЛА, очевидно, были очень успешными, ведь потом США пообещали Украине еще 580 "птичек". В объявлении о пакете помощи в июле 2023 года упоминалось о "беспилотных летательных системах Phoenix Ghost и Switchblade".

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