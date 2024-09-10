'Призраки Феникса': Украина воюет таинственной семьей американских дронов, - Forbes

Сначала считалось, что речь идет лишь об одном беспилотнике, но их оказалось много.

Штурмовые беспилотники Phoenix Ghost, которые США поставляют в Украину, остаются загадкой в течение длительного времени. Беспилотник никогда не упоминался до того, пока в марте 2022 года администрация Байдена не объявила о передаче Киеву 121 беспилотного Phoenix Ghosts.

Как пишет Forbes, эти беспилотники, очевидно, были очень успешными, ведь потом США пообещали Украине еще 580 "птичек". В объявлении о пакете помощи в июле 2023 года упоминалось о "беспилотных летательных системах Phoenix Ghost и Switchblade".

Никаких официальных подробностей о Phoenix Ghost никогда не сообщалось. После шквала упоминаний в отчетах Министерства обороны он исчез. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в апреле 2022 года, что он "предоставляет возможности, подобные серии беспилотных систем Switchblade - подобные возможности, но не точные".

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Большинство деталей рассказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. Он сказал, что Phoenix Ghost переносил один человек. Беспилотник имел боеголовку, эффективную против средней брони, и время полета до шести часов. В Украине он имеет 60% поражения транспортных средств.

Ничего из этого не было подтверждено официальными лицами США, и никаких подтвержденных изображений или видео с фантомным дроном никогда не появлялось. Официальных упоминаний об этом не было с 2022 года.

Феникс бесследно исчез: существовал ли он вообще?

Phoenix Ghost - это настоящая техника, которая поставляется и используется украинскими силами на регулярной основе и имеет впечатляющие новые возможности. И что-то, очень похожее на Phoenix Ghost, было использовано для нападения на российскую территорию.

Изображения дрона в свободном доступе нет. Впрочем, некоторые детали рассказал вице-президент компании Aevex Aerospace Скип Арни.

"Это отличный пример способности быстрого реагирования, и мы фактически получили запрос на создание системы. Это пример систем, которые различаются по радиусу действия, полезной нагрузке и типу", - сказал он.

Под эгидой Phoenix Ghost работает несколько различных беспилотников, а не отдельный дрон. В апреле 2024 года на Summit Army Aviation Mission Summit 2024 Aevex представила боеприпас под названием Atlas. У него есть старший брат "Доминатор", который еще не выставлялся.

"Атлас" выглядит как лучшая версия российского "Ланцета", а "Доминатор" напоминает меньший "Шахед" для поражения дальних целей. Важно, что в литературе компании Atlas и Dominator описаны как "испытанные в боевых условиях". Это убедительно указывает на то, что оба типа являются элементами семейства "Призраков Феникса", отправленных в Украину

"Правительство США предоставило боеприпасы для поддержки конфликта в Украине. Aevex Aerospace Loitering Munitions дают реальные рабочие результаты, которые значительно превосходят конкурентов", - отмечают в компании.

Обе "птички" но имеют очень разные конструкции. "Атлас" имеет крылья в 1 м длиной с размахом 1,6 м. Общий вес - 10 кг, включая 3,5 кг боеголовку, которая может быть осколочной или противоброневой. Время полета составляет "1-2 часа" со скоростью 90 км/ч с дальностью 120 км. Он имеет пропеллер, который, вероятно, приводится в действие от электродвигателя. С таким диапазоном он был бы очень полезным для уничтожения радаров, ПВО, реактивной артиллерии и других целей большой дальности.

Более крупный Dominator имеет двойную конструкцию стрелы, длину 1,5м и размах крыльев 5 м. Взлетный вес составляет 45 кг с полезной нагрузкой 16 кг. Как и большинство дронов среднего размера, Dominator имеет газовый двигатель и пропеллер. Он летает "5+ часов" со скоростью 90+ км/ч с дальностью более 640 км, что делает его более стратегическим оружием.

Больше дронов для Украины

На сайте Aevex указано: "На сегодня более 4000 БПЛА самолетного типа доставлено пользователям по нескольким правительственным контрактам США".

Помощь США, описанная выше, составляет 1800 беспилотников. Вероятно, были дополнительные необъявленные партии.

4000 дронов в течение примерно 30 месяцев - это в среднем около 130 в месяц. Но цифры растут. В июне генеральный директор Aevex Брайан Радуенз заявил, что компания "доставляла более 300 дронов в месяц для конфликта в Украине". Это говорит о том, что уровень предложения увеличился более чем вдвое. Это неудивительно, учитывая, что компания открыла новый завод во Флориде.

Завод продолжает развиваться. В июле компания Aevex объявила о расширении этого завода. Завод рассчитан на производство примерно 450 бортов в месяц в 1,5 смены, с потенциалом увеличения максимальной скорости до 1000 бортов в месяц в три смены.

Этот оптимизм и темпы роста свидетельствуют о том, что клиенты довольны производительностью Phoenix Ghost. Радуенц говорит, что в этом году выручка достигнет полумиллиарда долларов. Средняя стоимость одного дрона выглядит примерно ниже 130 000 долларов, что является низким показателем по стандартам США.

Радуенц говорит, что ситуация в Украине побудила прогресс в отрасли. Электронная борьба и глушение развивались быстро. И Atlas, и Dominator имеют "визуальную навигацию, чтобы автономно идентифицировать и следить за ориентирами или объектами в окружающей среде, обеспечивая точное позиционирование и поиск пути без опоры на GPS".

Такой тип наведения делает беспилотники устойчивыми к помехам при поражении статических целей. Дроны имеют сетчатое радио, которое устойчиво к помехам.

Похоже, что дроны также имеют терминал наведения для обнаружения, идентификации и наведения на цели. Боеприпасы Aevex достигают автономного полета с помощью алгоритмов и слияния датчиков, что позволяет им ориентироваться, принимать решения и выполнять миссии без прямого вмешательства".

Это может, например, означать, что как только дрон переместится к определенному месту, он может искать определенный объект, например радиолокационную станцию, и начертить траекторию для атаки на него. Они даже могут быть способны к полностью автономным ударным операциям.

Дроны можно легко переконфигурировать с помощью ряда датчиков и другой полезной нагрузки. Dominator описывается как многоцелевой дрон; его можно использовать для односторонних атак или восстановить и повторно использовать в нескольких миссиях, включая сбор разведданных, ретрансляцию связи, радиоэлектронную борьбу и даже "установление точного датчика".

Россияне используют разведывательные беспилотники в тесном взаимодействии с "Ланцетами" и другими ударными беспилотниками для обнаружения целей. Phoenix Ghost, вероятно, работает как комбинация охотников и убийц долговременных разведывательных беспилотников, которые работают с несколькими дронами-камикадзе. Другие могут действовать как ретрансляторы связи или обеспечивать поддержку радиоэлектронной борьбы.

Призраки Феникса в России?

Дизайн беспилотника Atlas скрыт. Однако, учитывая, что сейчас в Украине есть ряд ударных беспилотников местного производства, а также импортируемых польских Warmates и американских Switchblades, идентифицировать их было бы сложно. Сбитые боеприпасы могут дать больше подсказок, но их мало.

Украина осуществила много атак беспилотников большой дальности с помощью различных беспилотников. Некоторые из них являются известными типами, но есть несколько других, которые еще не идентифицированы. Независимый аналитик по вопросам обороны Х. И. Саттон, который руководит сайтом CovertShores, тщательно задокументировал по меньшей мере 24 различных типа. "Доминатор" один из них?

Саттон описывает один из них, как "конструкцию с двойной стрелой, которую несколько раз сбивали в России летом 2024 года. Компоновка похожа на FP-1, но отличается от него. Возможно, конструкция из углеродного волокна".

Он очень похож на Dominator, с подобным размером, компоновкой и пропорциями. Форма фюзеляжа, обтекатель и расположение отсека переднего датчика/боеголовки и другие детали хорошо совпадают.

Однако было бы странно, если бы этот дрон действительно был Dominator/Phoenix Ghost, учитывая запрет США на использование его оружия для ударов внутри России. Россия захватила по крайней мере одну "птичку" невредимой. Путин вряд ли будет молчать об атаках американской техникой.

Кажется более вероятным, что это был украинский дрон, дизайн которого похож на Dominator/Phoenix Ghost. Ранее Украина скопировала британские беспилотники Banshee и Dart 250 с реактивными двигателями. Подобным образом Иран и Китай переделывают американские беспилотники, захваченные на их территории. Иранский Yasir является нелицензионной копией американского Scan Eagle.

Расширение наступления

Россия производит в среднем менее 500 "Шахедов" в месяц, и уже есть признаки того, что Украина производит больше ударных беспилотников большой дальности. Производство Lancet также достигает нескольких сотен в месяц. Aevex масштабируется гораздо быстрее, чем оба вместе взятые.

"Phoenix Ghost может значительно изменить тактику; было бы интересно узнать, какая часть огромного недавнего роста потерь российской артиллерии была вызвана этими боеприпасами. И мы не знаем, сколько целей большей дальности поражает "Доминатор", который имеет вдвое больший радиус действия, чем столь желанная ракета ATACMS", - пишет издание.

Но настоящая разница будет в стратегической войне. Завод Aevex уже имеет достаточно мощностей, чтобы уничтожить российскую противовоздушную оборону и "убить лучника" - вывести из строя российские авиабазы, которые использовались для нападений на Украину или помочь сжечь жизненно важные стратегические нефтегазовые объекты и разрушить военную экономику, заставив Россию прекратить вторжение.

"Все зависит от готовности США предоставить беспилотники и использовать их там, где они будут иметь наибольший эффект. Phoenix Ghost еще может возродиться из пепла неизвестности и стать одной из самых больших историй успеха этого конфликта", - подытожило издание.

Беспилотники на войне - последние новости

Как писал УНИАН, с недавних пор ВСУ начали активно применять на фронте огнеметные дроны, которые в Сети уже прозвали "драконами". Серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках.

Одним из главных козырей российской армии в украинской войне является преимущество агрессора в количестве средств воздушного нападения - самолетов, ракет, дронов дальнего радиуса действия. Последние наносят едва ли не больше всего хлопот. Сейчас Украина разрабатывает несколько новых средств противодействия дронам, которые могут нивелировать преимущество россиян.

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