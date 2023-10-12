Ранее США уже передавали Украине Switchblade и Phoenix Ghost, однако в каком количестве – неизвестно.

Украина может получить несколько партий дронов-камикадзе Switchblade 600. На данный момент у Сил обороны больше беспилотников Switchblade 300, однако "это скоро изменится".

Об этом пишет Newsweek. Вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу компании AeroVironment Чарли Дин отметил, что Switchblade 600 чрезвычайно важны для обороны Украины.

Примечательно, что ранее США уже передавали Украине Switchblade и Phoenix Ghost. Однако в каком количестве – неизвестно.

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Журналисты Newsweek отправили Пентагону запрос, однако в американском оборонном ведомстве ответили, что не могут дать детали относительно конкретного количества того или иного вооружения, которое было передано Киеву, кроме той информации, которая була объявлена публично.

"Министерство обороны США продолжит поддерживать Украину средствами самозащиты в ближайшем будущем и (средствами) сдерживания от дальнейшей агрессии ", – сказал официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

В свою очередь, Чарли Дин отмечает, Украина получила очень большое количество Switchblade 300, и они были быстро использованы на поле боя по прямому назначению.

"600-е также используются в Украине, и их количество в стране быстро увеличивается. Сейчас 300-е по-прежнему превосходят по численности 600-е, но это скоро изменится", – сказал он.

При этом, по его словам, использование такого вооружения имеет ключевое значения для поражения российских оккупационных войск, оснащенных тяжелой техникой. Дин также добавил, что компании как, например, AeroVironment извлекают уроки из боев в Украине. Так, между компанией и украинскими операторами Switchblade поддерживается постоянная связь, что позволяет улучшать дроны в течение нескольких недель.

Дроны Switchblade

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade – это одна из разработок американской компании AeroVironment. Их особенность заключается в том, что они могут выполнять роль маневренной ракеты.

Switchblade способен выполнять крутые маневры в воздухе и имеет хорошие характеристики управления. Он оборудован крыльями, что позволяет ему долететь до удаленной цели и атаковать ее.

Кроме того, Switchblade может быть оснащен различными видами боеприпасов, включая снаряды с управляемыми взрывателями, что делает его эффективным оружием на поле боя. Также этот дрон отличается компактными размерами и относительно небольшой массой, что делает его портативным и легко развертываемым в полевых условиях.

Switchblade может использоваться как для разведки, так и для проведения ударов по целям.

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