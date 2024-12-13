Израиль мог потопить 15 ракетных катеров дронами с боевой частью всего 3 килограмма.

Во время массированных атак по военным объектам Сирии 9 декабря ЦАХАЛ мог уничтожить 15 ракетных катеров дронами-камикадзе, которые имеют боевую часть всего 3 килограмма, сообщает польский портал ZBiAM. Это может означать открытие новой страницы в использовании беспилотников для войны на море, считают украинские военные аналитики из Defence Express.

Как утверждает польское издание, для поражения этих кораблей на базе в Латакии ЦАХАЛ, скорее всего, использовал дроны-камикадзе IAI Green Dragon, боевая часть которых составляет всего 3 килограмма.

Авторы предположения проанализировали имеющиеся фотографии потопленных катеров и заметили, что там отсутствуют разрушения в надстройках, на палубах и на пусковых установках под противокорабельные ракеты П-15 "Термит". В то же время увидели последствия небольших пожаров и что-то похожее на попадание как раз по линии ватерлинии, что исключает вариант использования крылатых или противокорабельных ракет или управляемых авиабомб.

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Также польские эксперты вспомнили, что в составе ВМС Израиля есть ракетные катера Saar 4,5, оснащенные пусковыми установками под дроны-камикадзе IAI Green Dragon, и на этом основании сделали предположение, что именно этого типа беспилотники были использованы для уничтожения катеров.

Дальность полета этих дронов-камикадзе - до 40-50 километров, продолжительность полета - до 1,5 часа, стартовая масса - 15 килограммов, боевая часть - 3 килограмма.

Украинские аналитики Defense Express говорят: если версия об использовании дронов IAI Green Dragon для уничтожения сирийского флота подтвердится, это может открыть новую страницу в применении беспилотных систем для войны на море, потому что до сих пор не было сообщений о столь масштабном использовании БПЛА-камикадзе для поражения надводных морских целей.

Что известно об ударах Израиля по военным объектам Сирии

Израильские войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышли за пределы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе и взяли под контроль несколько стратегических позиций в Сирии после свержения режима президента Башара Асада.

Израиль нанес авиаудары по сирийским складам тяжелого вооружения, надеясь предотвратить любую угрозу, которая может возникнуть в результате падения диктаторского режима.

В частности во время операции 9 декабря ракетные корабли Военно-морских сил Израиля уничтожили сирийский военный флот.

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