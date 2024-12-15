Тино Хрупалла также поставил под сомнение дальнейшее членство Германии в НАТО.

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал федеральное правительство признать Россию победителем в войне против Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Welt.

"Россия выиграла эту войну", - сказал глава "Альтернативы для Германии", добавив, что "реальность застала врасплох тех, кто утверждает, что хочет дать Украине возможность выиграть войну".

Политик также поставил под вопрос дальнейшее членство Германии в НАТО.

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"Оборонный союз должен принимать и уважать интересы всех европейских стран - то есть и интересы России", - сказал Хрупалла.

По его словам, если Альянс не сможет этого обеспечить, Германии стоит задуматься над тем, насколько это объединение по-прежнему приносит пользу стране.

Отношения Украины с Германией - последние новости

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет положить конец войне в Украине. При этом он вновь повторил, что не готов к передаче ВСУ ракет большой дальности Taurus.

Как сказал Шольц, "сейчас мы должны гарантировать, что суверенитет Украины останется в безопасности и что убийства в какой-то момент прекратятся".

Также УНИАН сообщал, что соперник Шольца от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц резко отреагировал на идею отправки немецких солдат в Украину. Он раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине и назвал такие заявления "безответственными".

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