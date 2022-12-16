Он отметил, что "суверенитет и независимость Беларуси незыблемы".

Александр Лукашенко рассказал, о чем будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече и выразил убеждение, что именно он руководит страной, а не россияне.

"Сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не руководит. Это наши функции по Конституции, и моя в частности. Мы реализовываем эти функции", - заявил Лукашенко, передает подконтрольный ему Telegram-канал "Пул первого".

Он отметил, что "суверенитет и независимость Беларуси незыблемы" и при этом заметил, что"Беларусь никогда не будет врагом России".

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Напомним, 19 декабря президент РФ Владимир Путин с правительственной делегацией посетит Минск. Планируется встреча Лукашенко и Путина один на один.

Вероятное наступление с Беларуси

Генштаб не исключает, что белорусскую армию привлекут к новому наступлению россиян на север Украины.

До этого времени Беларусь оказывала РФ техническую поддержку и передавала вооружение, служа одновременно логистическим "хабом" для российских сил.

13 декабря в пограничной службе заявили, что ситуация на границе с Беларусью "остается неизменной и подконтрольной".

По поручению Лукашенко в стране начали проверять боевую готовность войск – разворачивают новое вооружение и проверяют его мощности.

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