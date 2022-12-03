По информации СМИ, белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны Республики Виктором Хрениным.

Сообщается, что в субботу, 3 декабря, сервис отслеживания полетов авиасудов Flightradar24 зафиксировал правительственный самолет РФ Ту-204 (это судно еще называют "воздушным штабом Путина"). Самолет Шойгу уже совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

Как пишет БЕЛТА, Хренин и Шойгу проведут переговоры в Минске.

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По информации СМИ, белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Известно, что Шойгу и Хренин внесли изменения в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере и подписали соответствующий Протокол между РБ и РФ о внесении изменений.

Отметим, что последние изменения в это соглашение были внесены еще 19 декабря 1997 года.

Отношения Беларуси и России

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Беларуси продолжается накопление группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.

Как писал УНИАН, 1 декабря на белорусском аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский "Ту-154М", на борту которого находилась группа российских генералов.

На данный момент, как уверяют в ГУР, угрозы наступления из Беларуси пока нет, у России не хватает вооружения.

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