Он публично призывает к захвату государственной власти в Украине и пытается искусственно дискредитировать командование Сил обороны.

Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который публично выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Как сообщает СБУ, сейчас обвинительный акт направлен в суд. По данным следствия, фигурант старается избегать правосудия, скрываясь за границей.

"Он активно сотрудничает с представителями российских спецслужб и выполняет их указания по информационно-подрывной деятельности против Украины. Для этого Азаров регулярно появляется в эфирах телепередач российских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Фигурант оправдывает полномасштабное вторжение РФ и отрицает военные преступления рашистов против гражданского населения Украины", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что он публично призывает к захвату государственной власти в Украине и пытается искусственно дискредитировать командование Сил обороны.

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Азарову грозит наказание до 12 лет заключения. Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.

Дело Азарова - детали

В прошлом году бывшему премьер-министру Николаю Азарову, который скрывается от правосудия за пределами Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами, было объявлено подозрение еще по четырем статьям.

Азаров выполняет указания российских спецслужб о проведении подрывной деятельности против Украины, распространяет нарративы Кремля в комментариях российским пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой.

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