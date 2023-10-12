Предателю предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Бывшему премьер-министру Николаю Азарову, который скрывается от правосудия за пределами Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами, объявлены подозрения еще по четырем статьям.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что Азаров выполняет указания российских спецслужб о проведении подрывной деятельности против Украины, распространяет нарративы Кремля в комментариях российским пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой.

"Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства", - сказано в сообщении.

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В СБУ также отметили, что тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева, продолжая это делать и после полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что она дистанционно договаривалась с представителями российских и беларуских информресурсов об участии Азарова в эфирах. "Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения. Кроме того, чиновница администрировала Телеграм - и Ютуб-каналы бывшего премьера, а также его личные страницы в соцсетях", - сообщают в СБУ.

Также чиновница "разгоняла" провокационные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в Украине. При этом она согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве – бывшей коллегой, которая после полномасштабного вторжения РФ выехала в страну-агрессор.

Также установлено, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений "Фонда гуманитарной поддержки", созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины". Через эти учреждения фигурантка регулярно получала оплату за свои "услуги".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения");

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору");

ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины");

ч. 2 ст. 436-2 ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников").

В СБУ сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу в виде содержания под стражей. Ей и помощнице, которая уехала в РФ, подозрение объявлено по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины; за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору; за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса.

Как известно, ранее действия Азарова были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена").

Дела против бывшего руководства Украины

В сентябре было закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Их будут судить за подписание "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году.

Они подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Расследование установило, что Янукович, в нарушение требований Конституции и закона "О международных договорах Украины", 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и Севастополе.

Экс-глава правительства, в свою очередь, в нарушение упомянутых нормативных актов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых "Харьковских соглашений".

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