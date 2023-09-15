Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма.

В Украине будут судить бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства. Они подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины). Расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что экс-глава правительства, в свою очередь, в нарушение упомянутых нормативных актов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины так называемых "Харьковских соглашений" в пользу РФ.

В Офисе генпрокурора отметили, что бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения Вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

"Оккупация полуострова предоставила возможность РФ осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники Вооруженных сил ЧФ РФ, а также создать новые воинские части и подразделения ВС РФ. Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины. В связи с сокрытием обвиняемых на территории государства-агрессора, досудебное расследование осуществлялось ГБР по специальной процедуре (in absentia)", - заявили в офисе генпрокурора.

Харьковские соглашения - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была вдвое искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляла 179,5 долл., тогда как на конец 2010 года – 352,33 долл. Следствие доказало, что РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала Черноморский флот РФ на территории Украины.

Подписав соглашения, Янукович искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства. Это создало благоприятные условия для дальнейшего наращивания военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ, переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории Крыма вместо уменьшения и вывода из Украины. В дальнейшем российские вооружения, которые находились на территории Украины, были использованы для аннексии АР Крым и города Севастополя в 2014 году.

В 2021 году в рамках расследования дела "Харьковских соглашений" о подозрении за совершение государственной измены было сообщено Януковичу и Азарову, которые объявлены в розыск.

В июле 2022 года по делу "Харьковских соглашений" о подозрении в госизмене сообщено экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

8 августа 2022 года о подозрении в госизмене сообщили бывшему министру обороны Михаилу Ежелю, который также, согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал России в оккупации АР Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: