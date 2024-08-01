Он подчеркнул, что страна готова бороться и сводить счеты со всеми, кто посягает на жизнь ее граждан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации после гибели политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра. По его словам, Израиль переживает "сложные дни", но готов к любым сценариям

Как пишет CNN, во время обращения Нетаньяху отметил, что Израиль нанес "сокрушительные удары" своим врагам за последние несколько дней.

"Три недели назад мы атаковали военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Две недели назад мы атаковали хуситов, это была одна из самых отдаленных атак, которую осуществили ВВС. Вчера мы атаковали военного руководителя "Хезболлы" Фуада Шукра", - уточнил он, не упомянув об убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании. Видео дня

Нетаньяху сказал, что Израиль переживает "сложные дни". Израилю поступают угрозы со стороны ливанской "Хезболлы".

"Это сложные дни. Из Бейрута поступают угрозы. Мы готовы к любому сценарию. Мы готовы. Мы сведем счеты с каждым, кто наносит нам вред, с каждым, кто убивает наших детей, с каждым, кто убивает наших граждан, с каждым, кто наносит вред нашей нации, кровь будет на его голове", - сказал премьер.

Также Нетаньяху подтвердил свою решимость продолжать борьбу до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты, напомнив о предыдущих призывах к нему прекратить войну в Газе. "Я не сдался тогда и не сдаюсь сегодня", - добавил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 31 июля лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников. По данным СМИ, это была атака Израиля. Страна это не комментирует.

В минувшую субботу по Голанским высотам, которые де-факто контролирует Израиль, был нанесен ракетный удар. Он пришелся на стадион, где играли дети. 12 из них погибли. Израиль обвинил в ударе ливанскую проиранскую группировку "Хезбола", которая систематически обстреливает север Израиля на протяжении многих месяцев. В "Хезболе" говорят, что ракета была не их, а кого-то другого.

В правительстве Израиля заявили, что этим ударом "Хезбола" поставила на повестку дня вопрос о полномасштабном вторжении армии Израиля в Ливан. Также Израиль начал серию воздушных и артиллерийских ударов по объектам "Хезболы" в южном Ливане.

Вечером 30 июля Израиль нанес удар по ливанской столице городу Бейрут в качестве мести за убийство израильских детей в результате ракетной атаки "Хезболы". Был ликвидирован командир "Хезболлы".

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