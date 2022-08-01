Потенциальное посещение острова нарастило напряжение в отношениях между двумя странами.

Ожидаемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал строгие предупреждения со стороны Пекина и растущее беспокойство в Вашингтоне.

Демократ из Калифорнии возглавляет делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе с остановками в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии, говорится в заявлении, опубликованном ее офисом в воскресенье. В заявлении и в публичном маршруте Пелоси Тайвань не упоминается, но высокопоставленный представитель правительства Тайваня и официальный представитель США сообщили CNN в понедельник, что в рамках своего турне по Азии она, как ожидается, посетит Тайвань и останется там на ночь. Пока неясно, когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе.

Ожидаемый визит происходит на фоне появившихся в последние дни предположений о том, что Пелоси, возможно, планирует посетить самоуправляемую демократическую страну с населением 24 миллиона человек. Китай резко осудил потенциальный визит, пообещав принять "решительные и силовые меры", если он состоится. На прошлой неделе Министерство обороны Китая повторило эту угрозу, предупредив: "Если США будут настаивать на собственном курсе, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки".

Американские чиновники обеспокоены тем, что заявленный визит будет встречен военным ответом со стороны Китая, что может привести к самому серьезному за последние десятилетия межконтинентальному кризису.

Напряженность послужила поводом для продолжительного телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином в четверг, в котором Си предупредил США не "играть с огнем" в вопросе Тайваня — хотя ни одна из сторон не подтвердила, обсуждалось ли то, что Нэнси Пелоси летит в Тайвань. Подготовка к звонку предшествовала сообщениям о возможной поездке.

Почему Пекин возмущен возможным визитом Пелоси?

Правящая коммунистическая партия Китая считает самоуправляемый демократический Тайвань своей территорией — несмотря на то, что никогда не управляла им — и не исключает применения силы для "воссоединения" острова с материковой частью Китая.

На протяжении десятилетий Пекин стремился изолировать Тайбэй на мировой арене, начиная от оттеснения его дипломатических союзников и заканчивая блокированием его вступления в международные организации. Любой шаг, который, как кажется, придает Тайваню ощущение международной легитимности, вызывает резкое неприятие со стороны Китая. И в глазах Пекина громкие зарубежные визиты тайваньских чиновников или визиты иностранных чиновников на Тайвань именно это и делают.

В 1995 году визит тогдашнего тайваньского президента Ли Дэнхуэйя в США спровоцировал серьезный кризис в Тайваньском проливе. Разгневанный поездкой, Китай выпустил ракеты в воды вокруг Тайваня, и кризис закончился только после того, как США направили в этот район две авианосные боевые группы в знак решительной поддержки Тайбэя.

В последние годы Тайвань посетили американские делегации, состоящие из действующих и отставных чиновников и законодателей. Это вызвало гневную реакцию со стороны Китая, включая отправку военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Выше сообщалась информация о Нэнси Пелоси – кто такая эта чиновница, и каким политическим статусом она обладает. Отсюда можно сделать вывод, почему ее потенциальный визит еще более провокационный для Пекина.

"Пелоси — третий государственный чиновник в линии преемственности после президента и вице-президента, и я думаю, что китайцы относятся к этому очень серьезно, — сказала Сьюзан Л. Ширк, председатель Центра Китая 21 века в Калифорнийском университете в Сан-Диего. — Поэтому она очень важная фигура в американской политике. Она отличается от обычного члена Конгресса".

Пелоси — давний критик китайской коммунистической партии. Она осуждала действия Пекина в области прав человека, встречалась с демократическими диссидентами и Далай-ламой — духовным лидером Тибета в изгнании, который остается занозой в боку китайского правительства.

В 1991 году Пелоси развернула знамя на пекинской площади Тяньаньмэнь в память о жертвах массовых убийств продемократических демонстрантов в 1989 году. А совсем недавно она выразила поддержку продемократическим протестам в Гонконге в 2019 году.

Почему потенциальная поездка разжигает напряженность между США и Китаем?

Пекин предупредил, что поездка Пелоси, если она состоится, окажет "серьезное негативное влияние на политические основы китайско-американских отношений".

США официально изменили дипломатический курс с Тайбэя на Пекин в 1979 году, но долгое время придерживались деликатного среднего пути. Вашингтон признает Китайскую Народную Республику как единственное законное правительство Китая, но поддерживает тесные неофициальные связи с Тайванем.

США также поставляют Тайваню оборонительное оружие в соответствии с положениями принятого несколько десятилетий назад Закона о взаимоотношениях с Тайванем, но при этом намеренно не уточняют, будут ли они защищать Тайвань в случае китайского вторжения — такая политика известна как "стратегическая двусмысленность".

Авторитарный поворот Китая под руководством Си и резкое ухудшение отношений с Вашингтоном привели к тому, что Тайвань оказался на орбите США. Это разозлило Пекин, который обвинил Вашингтон в "разыгрывании тайваньской карты" для сдерживания роста Китая.

США, тем временем, активизировали свое взаимодействие с Тайванем, одобрив продажу оружия и отправив делегации на остров.

С тех пор как в марте 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал закон о поездках на Тайвань, американские чиновники и законодатели совершили более 20 поездок на остров. Закон 2018 года поощряет визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях.

Тайвань занял важное место в телефонном разговоре Си и Байдена длительностью 2 часа и 17 минут, в ходе которого китайский лидер призвал Вашингтон соблюдать существующие соглашения с Пекином "на словах и на деле", согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая. В заявлении добавляется, что Китай будет "решительно защищать" свой национальный суверенитет. Байден, в свою очередь, повторил, что политика США "не изменилась", согласно сообщению от Белого дома.

"Соединенные Штаты решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности через Тайваньский пролив", — сказал Байден, согласно заявлению.

Посещал ли спикер Палаты представителей США Тайвань?

Заявленная поездка Пелоси — не первый случай посещения Тайваня действующим спикером Палаты представителей США. В 1997 году Ньют Гингрич посетил Тайбэй всего через несколько дней после поездки в Пекин и Шанхай. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало Гингрича после его визита на Тайвань, но реакция ограничилась риторикой. А на этот раз Пекин заявил, что все будет по-другому.

Двадцать пять лет спустя Китай стал сильнее, могущественнее и увереннее, а его лидер Си дал понять, что Пекин больше не потерпит никаких видимых оскорблений или вызовов своим интересам.

"Китай в состоянии быть более напористым, навязывать издержки и последствия странам, которые не учитывают интересы Китая в своей политике или действиях", — говорит Дрю Томпсон, приглашенный старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Но если Нэнси Пэлоси самолет все-таки приземлится на Тайване, решение не включать остановку в официальный маршрут "сохраняет неофициальный характер визита" и должно стать "хорошим результатом для Пекина и американо-китайских отношений", добавил Томпсон в Twitter после публикации заявления Пелоси в воскресенье.

Выбор времени для поездки

Предполагаемый визит Пелоси также состоится в непростое для Китая время. Спикер Палаты представителей ранее планировала возглавить делегацию Конгресса США на Тайвань в апреле, но отложила поездку после того, как у нее был обнаружен Covid-19.

1 августа китайские военные отмечают годовщину своего основания, а Си, самый влиятельный лидер страны за последние десятилетия, готовится нарушить условности и претендовать на третий срок на 20-м съезде Коммунистической партии осенью этого года. Ожидается, что в августе китайские лидеры также соберутся на приморском курорте Бэйдайхэ на свой ежегодный летний конклав, где за закрытыми дверями обсуждают кадровые перестановки и политические идеи.

"Это очень напряженное время во внутренней политике Китая, - сказала Ширк. [Си] сам и многие другие представители элиты в Китае будут рассматривать визит Пелоси как унижение Си Цзиньпина [и] его руководства. А это значит, что он будет вынужден отреагировать таким образом, чтобы продемонстрировать свою силу".

Хотя политически чувствительное время может вызвать более сильную реакцию Пекина, некоторые эксперты считают, что это также может означать, что Коммунистическая партия хочет обеспечить стабильность и не допустить выхода ситуации из-под контроля.

"Сейчас, откровенно говоря, не лучшее время для Си Цзиньпина провоцировать военный конфликт прямо перед 20-м съездом партии. В интересах Си Цзиньпина рационально управлять ситуацией и не провоцировать кризис в дополнение ко всем другим кризисам, с которыми ему приходится иметь дело", — сказал Томпсон, ссылаясь на замедление экономики Китая, углубление кризиса недвижимости, рост безработицы и постоянную борьбу за сдерживание спорадических вспышек в рамках политики "нулевого ковида".

Как отреагирует Китай?

В КНР не уточнили, какие "силовые меры" планируют принять, но некоторые китайские аналитики говорят, что реакция Пекина может включать военную составляющую.

"Китай ответит беспрецедентными контрмерами — самыми сильными, которые он когда-либо предпринимал со времен кризиса в Тайваньском проливе", — сказал Ши Иньхун, профессор международных отношений в китайском университете Жэньминь.

В частном порядке чиновники администрации Байдена выразили обеспокоенность тем, что Китай может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, чтобы сорвать возможную поездку, сообщил один из американских чиновников.

Представители национальной безопасности спокойно работают над тем, чтобы убедить Пелоси в том, какой риск может представлять ее потенциальная поездка на Тайвань, а Пентагон разрабатывает план безопасности, чтобы использовать корабли и самолеты для обеспечения ее безопасности, если она решит поехать.

Однако американские чиновники постоянно беспокоятся о том, что могут произойти просчеты, или непреднамеренные инциденты, или несчастные случаи, если Китай и США значительно усилят свои воздушные и морские операции в регионе.

США не ожидают прямых враждебных действий со стороны Пекина во время потенциального визита Пелоси. По крайней мере, пять чиновников Министерства обороны назвали это весьма отдаленной возможностью и сказали, что Пентагон хочет, чтобы общественная риторика была снижена.

Что сказал Тайвань о возможной поездке Пелоси?

Тайвань сделал мало комментариев по поводу сложившейся ситуации. Когда на прошлой неделе издание Financial Times впервые сообщило о потенциальном визите Пелоси, Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что "не получало никакой информации" о визите.

Во время регулярного брифинга в четверг представитель министерства подтвердила, что не получала никакой определенной информации о том, посетит ли Нэнси Пелоси Тайвань, и "не имеет дальнейших комментариев" по этому вопросу.

"Приглашение членов Конгресса США посетить Тайвань уже давно находится в центре внимания Министерства иностранных дел Тайваня и нашего Тайбэйского экономического и культурного представительства в США", — сказала пресс-секретарь Джоанн Оу.

Ни президент Цай Инвэнь, ни президентская канцелярия не делали заявлений по поводу возможной поездки Пелоси. В среду премьер-министр Тайваня Су Ценг-Чанг заявил, что остров приветствует любых дружественных гостей из-за рубежа. "Мы очень благодарны спикеру Пелоси за ее сильную поддержку и доброту по отношению к Тайваню на протяжении многих лет", — сказал он.

Хотя международные СМИ внимательно следят за событиями, эскалация напряженности едва ли попала в заголовки новостей на Тайване на этой неделе. Тайваньские СМИ в основном сосредоточились на предстоящих местных выборах и тайваньских военных учениях. Ранее тайваньские чиновники публично приветствовали визиты американских делегаций, рассматривая их как знак поддержки со стороны Вашингтона.

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