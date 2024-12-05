Он рассказал ее во время обсуждения российских преступлений против детей.

Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя выдумал новую историю об "украинских нацистах".

В ходе заседания Организации Объединенных Наций, на котором обсуждались российские преступления против детей в Украине, он заявил, что жители одного из украинских поселков якобы жаловались ему на бандеровцев:

"В обычном украинском селе, где все жители говорят на русском, а на заработки ездят в Россию, селят двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами".

Другие выдумки России в ООН

Постпред РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций неоднократно рассказывал абсурдные истории об украинцах. Например, он заверял другие страны, что Украина применяет на фронте "боевых комаров", а также обвинял ВСУ в создании "подобия концентрационных лагерей" в Курской области

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Во время одного из заседаний представитель Албании заявил, что страна-агрессор просто загружает Совет Безопасности лживыми пропагандистскими заявлениями.

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