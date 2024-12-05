Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя выдумал новую историю об "украинских нацистах".
В ходе заседания Организации Объединенных Наций, на котором обсуждались российские преступления против детей в Украине, он заявил, что жители одного из украинских поселков якобы жаловались ему на бандеровцев:
"В обычном украинском селе, где все жители говорят на русском, а на заработки ездят в Россию, селят двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами".
Другие выдумки России в ООН
Постпред РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций неоднократно рассказывал абсурдные истории об украинцах. Например, он заверял другие страны, что Украина применяет на фронте "боевых комаров", а также обвинял ВСУ в создании "подобия концентрационных лагерей" в Курской области
Во время одного из заседаний представитель Албании заявил, что страна-агрессор просто загружает Совет Безопасности лживыми пропагандистскими заявлениями.