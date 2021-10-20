Причиной гибели Дестини Муноз стало огнестрельное ранение.

Жителя американского города Финикс, штат Аризона арестовали после того, как у него в доме нашли тело его возлюбленной.

Об этом сообщает New York Post.

Полицейским 21-летний Даниэль Блас Торреальба объяснил, что не захотел расставаться с 17-летней Дестини Муноз после ее смерти.

После того, как женщина в течение 10 дней перестала выходить на связь с родственниками, те обратились в полицию. Когда копы попали в дом, они обнаружили останки Муноз. Тело было завернуто в полиэтилен и помещено в пластиковый контейнер.

Торреальба объяснил полицейским, что хранил в доме разлагающееся тело возлюбленной, потому что хотел оставаться рядом с ней.

Причиной гибели Муноз стало огнестрельное ранение. По утверждению Торреальба, она покончила с собой во время ссоры. При этом ее родственникам он рассказал совсем другую историю смерти женщины.

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину и его 19-летнего брата Эдвина Чавез-Бласа, которого подозревают в помощи брату.

Американцам предъявлены обвинения в сокрытии факта смерти Муноз. По версии следствия, они собирались расчленить тело цепной пилой и захоронить его.

Напомним, индийский суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам, признав его виновным в убийстве жены. Он подбросил к ней в постель кобру.

Автор: Виолетта Орлова