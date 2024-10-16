Вопрос Волынской трагедии важен для польской стороны.

Вступление Украины в Евросоюз не является "вопросом выживания", а потому Польша может выдвигать свои условия. Об этом заявил министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Interia.

По его словам, вопрос Волынской трагедии важен для польской стороны, является частью наиболее справедливого подхода в контексте вступления Украины в ЕС.

Польский министр подчеркнул, что этот вопрос не является условием для предоставления военной или гуманитарной помощи, где на кону стоят человеческие жизни. Косиняк-Камыш считает, что таким образом Польша может способствовать поражению России в войне.

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"Вступление в ЕС - это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для большего роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия по Волыни", - сказал министр.

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В конце июля Косиняк-Камыш заявил, что Варшава должна поставить Киеву ультиматум - Украина не станет членом Европейского Союза, если не решит "Волынский вопрос".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечает, что эта тема сможет остаться в прошлом только после проведения эксгумации и надлежащего захоронения погибших на Волыни.

Министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович резко раскритиковал политику действующего правительства в отношении Украины, назвав ее "политикой гиены".

"Действия гиены могут дать преимущество медведю - давайте надеяться, что нам не придется столкнуться с ним лицом к лицу, и молиться, чтобы другие не применили такую политику к нам", - упрекнул бывший министр.

В то же время Министерство иностранных дел Украины готово обсуждать с польской стороной общую историю, в том числе и Волынскую трагедию, заявил глава министерства Андрей Сибига.

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