Вырученные средства отправятся в инвестиционный банк JP Morgan из США.

В Гибралтаре пройдет первый аукцион по продаже яхты, конфискованной у российского олигарха из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и последующих санкций. Однако вырученные средства отправятся в американский инвестиционный банк, а не на помощь нашей стране.

Как передает портал The Guardian, яхта Axioma принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, бывшему генеральному директору и акционеру "Трубной металлургической компании" (ТМК). На олигарха наложили персональные ограничения из-за личных связей с Путиным.

Инвестиционный банк JP Morgan под в суд на холдинговую компанию олигарха Pyrene Investments. В иске говорилось о задолженности в размере более $20 миллионов и нарушении условий кредита в связи с санкциями. JP Morgan не может принимать выплаты от Pyrene из-за ограничений. Поэтому представители банка обратились в суды Гибралтара с просьбой конфисковать, а затем продать яхту.

"Axioma была арестована после подачи адмиралтейского иска в Верховный суд. Учитывая, что продажа осуществляется с аукциона в соответствии с постановлением суда, адмиралтейский маршал не может сказать, за какую сумму предполагается продать судно или сколько человек проявили интерес", — сообщил спикер Службы судов Гибралтара.

По словам организаторов аукциона, для осмотра яхты прилетели более 30 человек из разных уголков мира. Они считают, что могут совершить выгодную сделку.

JP Morgan не сообщил, планирует ли отдать какую-то часть вырученных средств на поддержку Украины. В банке лишь ответили, что увеличили помощью беженцам из нашей страны с 5 до $10 миллионов.

Напомним, после введения санкций яхты российских олигархов задерживали во многих странах. Например, одну из них остановили на Фиджи, а другую — в порту Гамбурга.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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