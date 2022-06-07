Суд решил, что общественный интерес требует, чтобы яхта "ушла из вод Фиджи", поскольку ее стоянка на острове "дорого обходилась правительству".

Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, считающего, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

Как пишет Reuters, суд постановил, что общественный интерес требует, чтобы яхта "ушла из вод Фиджи", поскольку ее стоянка на острове в условиях юридических споров относительно ее конфискации "дорого обходилась правительству".

Яхта "вошла в воды Фиджи без какого-либо разрешения и, скорее всего, во избежание судебного преследования со стороны Соединенных Штатов", - говорится в постановлении суда.

По словам генпрокурора Фиджи Кристофера Прайда, суд согласился с тем, что "вопросы по отмыванию денег и собственности" должны решаться в суде США. "Amadea передана властям США и теперь покинет Фиджи", - сказал он.

106-метровая яхта Amadea, стоимость которой достигает $325 млн, прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики.

Через неделю власти острова задержали судно по запросу США, в начале мая суд Фиджи арестовал яхту и разрешил передать ее Вашингтону.

Ранее Верховный суд Фиджи отложил это решение до апелляции официального владельца яхты - зарегистрированной на Каймановых островах компании Millemarin Investments, которая утверждает, что судно не принадлежит Керимову.

Пока Верховный суд Фиджи рассматривал эту апелляцию, правительство острова оплачивало содержание яхты. ФБР по этому поводу заявило, что эксплуатационные расходы яхты составляют от $25 млн до $30 млн в год и обязательство платить их будет возложено на США после передачи судна.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни.

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