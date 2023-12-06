Бухарест уже озвучил свое предложение компании Lockheed Martin.

В Румынии может появиться центр по обслуживанию и ремонту истребителей F-16. Соответствующее решение уже поступило американской компании Lockheed Martin.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку находится с визитом в США. Он напомнил, что в стране откроется Европейский учебный центр F-16, где будут обучать украинских пилотов.

"Мы обсудили создание на территории Румынии центра по техническому обслуживанию и ремонту F-16. Уже есть сотрудничество с Lockheed Martin по системе обслуживания, но мы хотим немного расширить сферу интересов", – поделился румынский политик.

Видео дня

В Румынии откроется центр подготовки ВСУ на F-16 - последние новости

10 октября президент Владимир Зеленский во время визита в Бухарест заявил, что на территории Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

7 ноября в Румынию для проведения учений переправили первые истребители F-16, которые педназначены для Украины. В целом Нидерланды должны поставить от 12 до 18 истребителей.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, украинской армии необходимо около 150 истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: