Сейчас в рамках коалиции F-16 ведется работа над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что все политические решения относительно передачи Украине многоцелевых истребителей F-16 приняты, осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и соответствующей инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве. "Сегодня продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16. Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий учебный центр в Румынии. Помогают нам в развитии соответствующей инфраструктуры. Сегодня я получил заверения о том, что те обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16 будут выполнены", - сказал он, выразив благодарность партнерам.

Также, по словам Кулебы, все сейчас связано с техническими деталями, а не политическими вопросами. "Относительно F-16. Во-первых, все политические решения приняты. Мы уже в фазе технической подготовки. Поэтому, как только техническая подготовка завершится пилотов, техников и инфраструктуры в Украине - эти самолеты будут в Украине, будут защищать наше небо и будут защищать наших солдат, которые будут контрнаступать", - отметил Кулеба.

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"Коалиция F-16 работает, в том числе над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине", - добавил он.

В свою очередь Слот отметила, что в ноябре в Румынии началось обучение украинских пилотов. Она сказала, что различные страны, в том числе Дания, принимают скорейшие меры, чтобы сделать возможным использование F-16 в украинском небе.

F-16 для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают. 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16.

В октябре премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо выразил надежду, что передача Украине истребителей F-16 его страной станет возможной в 2025 году.

Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались. В октябре стало известно, что США возглавили коалицию возможностей по развитию воздушных сил Украины в управлении многоцелевыми истребителями F-16. также сопредседателями этой коалиции стали Нидерланды и Дания.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что украинской армии необходимо около 150 истребителей F-16.

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