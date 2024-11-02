Разрушительные наводнения в Испании заставили правительство страны привлечь к ликвидации последствий стихии рекордное количество военных в мирное время. В частности, в пострадавших районах уже проведено около 5 тысяч спасательных операций, информирует местный вещатель RTVE.
На данный момент сообщается о 211 погибших, еще десятки считаются пропавшими без вести.
Для ликвидации последствий этих стихийных бедствий премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о направлении дополнительных 5 тысяч военных для помощи. Также будет привлечено еще пять тысяч сотрудников полиции и Гражданской обороны. По словам главы испанского правительства, потребность в помощи до сих пор остается большой:
"До сих пор десятки людей ищут своих родных, а сотни семей оплакивают потерю близких, друзей или соседей".
Наводнения в Испании - последние новости
В результате наводнений в Испании погибли сотни людей, уцелевшие просят о помощи. Уцелевшие местные жители разгребают завалы, им оказывают помощь, но ее не хватает.
Так, в городке Чивы, вблизи Валенсии, за восемь часов выпало больше осадков, чем за предыдущие двадцать месяцев. Вода вышла из оврага, пересекающего город, разрушив дороги и здания.
На спутниковых снимках Валенсии видно катастрофу, превратившую оживленный приморский город на территорию, покрытую мутными потоками.
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