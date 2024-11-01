Изменения климата усилили последствия наводнения - сухая земля не могла впитывать осадки.

В Испании, которую накрыла непогода, в наводнениях погибли более 200 человек. Сейчас уцелевшие местные жители разгребают завалы, им оказывают помощь, но ее не хватает. Как пишет Time, пока известно, что погибло по меньшей мере 205 человек, из которых 202 - в одной только Валенсии.

На многих улицах - скопление брошенных авто и кучи мусора, в некоторых местах жители остаются заблокированными в своих домах. В отдельных районах нет электричества, водоснабжения и стабильной телефонной связи.

Отмечается, что ущерб от наводнений во вторник и среду можно сравнить с последствиями после цунами. Те, кто остался в живых, разбирают завалы и скорбят по близким, которые погибли в результате самого смертоносного стихийного бедствия в истории Испании.

Речь идет также о том, что местные жители жалуются на отсутствие необходимой помощи.

"Ситуация является невероятной. Это катастрофа и помощи очень мало... Нам нужны машины, краны, чтобы добраться до некоторых мест. Нужны хлеб и вода", - рассказал житель окраины Валенсии Эмилио Куартеро.

В городке Чивы, вблизи Валенсии, во вторник за восемь часов выпало больше осадков, чем за предыдущие двадцать месяцев. Вода вышла из оврага, пересекающего город, разрушив дороги и здания. Мэр города Ампаро Форт заявил:

"Исчезли целые дома, и мы не знаем, были ли в них люди или нет".

В настоящее время, по данным журналистов, официально подтверждено 158 жертв: 155 из них в Валенсии, еще два тела обнаружены в регионе Кастилия-Ла-Манча и одно в Андалусии. Поисково-спасательные отряды продолжают поиски пропавших без вести, количество которых до сих пор неизвестно. Люди опасаются, что многие могут оставаться заблокированными в искореженных автомобилях или в затопленных гаражах.

"Весь мой мир был там, мои родители жили там, я вырос в этом доме... и теперь, всего за одну ночь, от этого не осталось ничего", - сказал житель Чивы Хуан Висенте Перес. Он рассказал, как его дом буквально смыло водой, и отметил, что они с семьей чудом успели спастись: "Если бы мы ждали еще хотя бы пять минут, нас бы уже не было".

Как пишет испанская пресса, на спутниковых снимках Валенсии видно катастрофу, превратившую оживленный приморский город в территорию, покрытую мутными потоками. Одно из важнейших шоссе V-33, соединяющее Валенсию с окрестностями, полностью покрыто массой грязи, что затрудняет движение транспорта и работу спасателей.

По данным Time, в социальных сетях люди публикуют фотографии пропавших без вести, инициативные испанцы пытаются связать волонтеров с пострадавшими и др. Помощь оказывает Красный Крест и муниципальные администрации, которые раздают населению продукты и предметы первой необходимости.

Жители населенных пунктов, которые стихия обошла стороной, пытаются помочь пострадавшим - несут еду, воду, приходят с лопатами и метлами, чтобы помочь разобрать завалы и убрать грязь. Однако местные власти просят волонтеров избегать определенных районов - большое количество добровольцев затрудняет передвижение аварийных служб.

"Это катастрофа. У многих пожилых людей нет лекарств. Дети не имеют еды. У нас нет молока, у нас нет воды. Нет доступа ни к чему... В первый день нас даже никто не предупредил", - рассказал житель города Альфафара.

Мэр Альфафара Хуан Рамон Адсуара заявил, что необходима дополнительная помощь:

"Население оказалось в экстремальной ситуации. Есть люди, которые живут в домах с трупами...".

Поток воды превратил узкие улочки в смертельные ловушки, которые пробились через жилые дома и предприятия. Также есть случаи мародерства, некоторые магазины разграблены, в результате чего арестованы полсотни подозреваемых.

"Средиземноморское побережье Испании привыкло к осенним штормам, которые могут вызвать наводнения, но это было самое мощное внезапное наводнение за последнее время. Ученые связывают его с изменением климата, которое также спровоцировало засухи...", - пишет СМИ.

Согласно анализу World Weather Attribution, антропогенное изменение климата удвоило вероятность шторма, подобного наводнению в Валенсии.

"Испания страдает от почти двухлетней засухи, что усилило последствия наводнения, поскольку сухая земля не могла впитывать дождь. Это стало напоминанием о трагическом наводнении в августе 1996 года, когда сильные дожди смыли кемпинг вдоль реки Гальего в Бьескасе на северо-востоке, что привело к гибели 87 человек", - отмечают журналисты.

При этом опасность еще не миновала: по данным испанского метеорологического агентства, надвигаются новые штормы, особенно в районах Каталонии, Таррагоны и на Балеарских островах.

Наводнение в Испании

Вчера, 31 октября, УНИАН сообщал, что наводнение в Испании уже унесло жизни 95 человек, но количество жертв увеличивается. По данным Reuters, военное подразделение, которое специализируется на спасательных операциях, начало прочесывать грязь и мусор с помощью служебных собак в наиболее пострадавших районах.

Они также привезли с собой 50 мобильных моргов. По данным метеорологов, 29 октября в некоторых частях Валенсии за восемь часов выпала годовая норма осадков. Поезда в Мадрид и Барселону пришлось отменить, а школы и другие основные службы пока не работают.

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