Состояние Алексея Навального стабильное, но все еще остается серьезным.

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его состояние по-прежнему оценивают как серьезное, но стабильное — угрозы его жизни нет. Об этом сообщили в немецкой клинике "Шарите".

В клинике также сообщили о "некотором улучшении" симптомов.

Предсказывать возможные последствия для здоровья Навального пока невозможно.

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что у Навального «токсическое отравление».

Через два дня Навального эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite. Это медучреждение находится под круглосуточной охраной полиции.

24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального. По их словам, клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Воздействие ядовитого вещества на организм подтверждено несколькими независимыми лабораторными исследованиями. По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

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Автор: Олег Давыгора