Навальный сообщил, что выговоры ему выносит дисциплинарная комиссия, которая состоит из семи человек.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области. И только за две недели ему дали уже шесть выговоров.

Читайте такжеЗаключение Навального: журналист сообщил, когда ЕС введет санкции против РоссииОб этом сообщил сам Навальный в соцсети. "Выговоры выносит дисциплинарная комиссия, которая состоит из семи человек. К тому же за два выговора можно попасть в ШИЗО", - написал он.

Также он отметил, что на рассмотрении уже находятся 20 рапортов. В заметке он их называет своим "портфолио плохого парня". В него входит:

склонен к бегству в "Кремлевском централе".

6 выговоров за 2 недели в "Покрове";

4 выговора за 2 недели в СИЗО " Кольчугино";

Также в посте оппозиционер уточнил, за что ему выдают выговоры.

В частности это: встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем";

отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "пойдемте лучше кофе попьем";

отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;

на встрече с адвокатами был в футболке ("и это не шутка", – написал оппозиционер).

"Жду выговора с формулировкой широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", – написал Навальный.

Заключение Навального: детали

Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение после отравления.

В феврале суд изменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Автор: Ирина Погорелая