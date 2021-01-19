Стали известны условия содержания оппозиционера в изоляторе.

Оппозиционного российского политика Алексея Навального доставили в следственный изолятор "Матросская тишина", там он будет находиться под стражей в спецблоке.

Читайте также"Будут массовые акции": российский журналист спрогнозировал события в РФ после ареста НавальногоОб этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, пишет российский "Интерфакс".

"Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается", - сказал Мельников.

Отмечается, что Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения, там он содержится один. Камера оборудована холодильником, электрическим чайником, телевизором. В камере есть горячая вода.

По словам Мельникова, в следственном изоляторе Навального обеспечили постельными принадлежностями, необходимой посудой, а также ему был выдан гигиенический набор.

"Алексею Анатольевичу разъяснили, что он может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО", - сказал представитель ОНК.

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но он был перенаправлен в "Шереметьево".

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Сегодня суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: УНИАН