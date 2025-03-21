Большинству союзников придется увеличить расходы на оборону до более чем 3% ВВП.

НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы оружия и техники примерно на 30% в ближайшие несколько лет, сообщил высокопоставленный представитель альянса. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что новые цели в отношении военного потенциала стран НАТО, которые обновят те, что были установлены до начала войны в Украине, в настоящее время обсуждаются с целью принять их к началу июня, когда министры обороны стран альянса соберутся в Брюсселе.

Достижение новых уровней потребует значительных финансовых усилий от большинства европейских союзников и Канады, в то время как расходы США не изменятся, добавляют чиновники.

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"НАТО реагирует на растущую угрозу со стороны России, а также на стремление президента Дональда Трампа переложить большую часть бремени по обороне с США на остальные страны альянса", - сказано в статье.

По словам одного из чиновников, в целом по секторам новые цели потребуют увеличения объема оборудования на 30%. Достижение этих новых целей, на реализацию которых потребуется от 5 до 15 лет, приведут к тому, что армии Европы и Канады станут намного сильнее и будут меньше зависеть от США, отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Важно, что США в основном смогут достичь новых целей с помощью уже имеющегося у них оборудования. Однако большинству союзников придется увеличить расходы на оборону до более чем 3% ВВП - уровень, который, как ожидается, лидеры стран НАТО установят в качестве нового целевого показателя расходов, когда соберутся на саммит НАТО в Гааге в конце июня.

Пять основных областей, на которые будет направлено внимание в следующем периоде - это системы ПВО, огневые средства глубокого поражения, логистика, системы связи и информации и маневренные возможности на суше. Эти направления будут подкреплены увеличением запасов оружия и запасных частей. Системы ПВО были особо выделены как область, требующая большего внимания от всех союзников, включая США.

"Даже если Европа будет наращивать свой потенциал, США останутся важной опорой, особенно в таких областях, как разведка и рекогносцировка, логистика, атомные подводные лодки", - добавили аналитики.

Увеличение расходов на оборону в НАТО

Великобритания планирует наибольшее увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны. Лондон хочет выйти на уровень в 2,5% ВВП к 2027 году с перспективой увеличения до 3% в дальнейшем. О таких намерениях сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер накануне своей поездки в Соединенные Штаты Америки. Как он отметил, такой шаг делается для того, чтобы предложить Европе большую поддержку на фоне переговоров США с Россией.

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